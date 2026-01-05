Cómo debería ser tu casa a los 65: las claves para tener un hogar cómodo y seguro en tu vejez

Generalmente, cuando decidimos remodelar nuestra casa , cometemos el error de pensar solo en las necesidades del presente. Sin embargo, proyectar nuestra vejez es fundamental para diseñar un hogar que nos brinde autonomía y seguridad dentro de un par de décadas.

Según publica el sitio especializado El Mueble, existen claves estratégicas que comparten cuatro reconocidas expertas en reformas: Paula Duarte, Ana García, Fernanda Lima y Ane Moratalla . La idea central no es solo la estética, sino la flexibilidad para adaptarnos a los cambios vitales.

La interiorista Ana García (@anagarciainteriorista) sostiene que no se debe diseñar una casa pensando solo en el ahora, sino también en el "yo del futuro" . Un ejemplo claro es el baño: hoy puede ser tentadora una bañera exenta de diseño, pero con los años, lo más práctico y seguro será siempre una ducha .

En este sentido, García recomienda evitar los pasillos largos y optar por espacios abiertos pero bien delimitados. Además, recalca la importancia de la accesibilidad desde el minuto uno, incluyendo puertas más anchas y, de ser posible, un dormitorio principal en la planta baja.

Por su parte, la experta Paula Duarte (@pauladuarteinteriores) enfatiza la necesidad de eliminar barreras arquitectónicas para prevenir accidentes domésticos . Su consejo es eliminar escalones y, si no es posible, marcarlos con cambios de color para mejorar la visibilidad.

En la cocina, la seguridad es la prioridad. Duarte sugiere instalar alarmas de humo y placas de cocción con desconexión automática para evitar descuidos peligrosos. Para el baño, recomienda platos de ducha de obra bien sellados y con sumideros en zonas donde no molesten el paso, facilitando incluso que otra persona pueda asistirnos si fuera necesario.

Luz, materiales de calidad, y una decoración con "alma": los detalles que hacen la diferencia

Para Ane Moratalla y Fernanda Lima (responsables de Moralima Studio), una vivienda debe ser, ante todo, luminosa y fluida. Ellas aconsejan priorizar ventanas generosas y vistas agradables, manteniendo las zonas de circulación libres de obstáculos.

Finalmente, la inversión en materiales de calidad es innegociable. Ana García advierte que "lo barato sale caro" y recomienda usar porcelánicos de gran formato y tejidos lavables que resistan el paso del tiempo. El toque final lo da la personalidad: para las expertas de Moralima, el hogar debe tener "alma" y transmitir nuestros gustos y recuerdos a través de textiles y elementos decorativos.