La planta que muchos tienen en casa y ayuda a ahuyentar mosquitos sin químicos

En jardín, jardinería y plantas, esta especie común sorprende por su capacidad real de ahuyentar mosquitos sin químicos agresivos.

En jardín, jardinería y plantas, hay una especie muy común que suele pasar desapercibida, aunque cumple una función clave dentro del hogar. Se trata de una planta aromática que no solo decora, sino que también ayuda a ahuyentar mosquitos de forma natural, sin aerosoles ni productos sintéticos, algo cada vez más valorado.

El secreto de esta planta está en los aceites esenciales que libera de manera constante. En el universo de las plantas, estos compuestos volátiles cumplen una función defensiva frente a insectos. En espacios de jardín o interiores bien ventilados, su aroma actúa como una barrera olfativa que resulta molesta para los mosquitos, pero agradable para las personas.

image Jardín y jardinería se potencian con plantas que repelen mosquitos naturalmente en casa. Recién en este punto entran las voces expertas. Investigaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y publicaciones de universidades latinoamericanas sobre jardinería doméstica señalan que plantas como la albahaca, el geranio limón o la citronela reducen la presencia de insectos cuando se colocan estratégicamente. Según agrónomos, el efecto es mayor si la planta está sana y bien hidratada.

Dónde conviene ubicarla para que funcione mejor En jardín, balcón o interior, la albahaca conviene ubicarla cerca de puertas y ventanas, ya que su aroma actúa como barrera natural contra los mosquitos en los puntos de ingreso. En maceta, funciona mejor en espacios luminosos, con varias horas de luz indirecta o sol suave, evitando corrientes de aire que diluyan sus aceites aromáticos.

image Jardín y jardinería se potencian con plantas que repelen mosquitos naturalmente en casa. Dentro de la jardinería doméstica, la albahaca es una de las plantas más agradecidas y fáciles de mantener. Requiere riego regular sin encharcar, sustrato liviano y buen drenaje. La poda frecuente de hojas no solo favorece un crecimiento más frondoso, sino que también potencia la liberación de compuestos naturales que refuerzan su efecto repelente y su perfume característico.

Una alternativa sustentable que gana terreno Cada vez más personas eligen plantas con beneficios reales para el hogar. En tiempos donde se busca reducir químicos, esta solución natural demuestra que el jardín puede ser mucho más que decoración: puede convertirse en una herramienta efectiva para mejorar el bienestar cotidiano, de manera simple y accesible.