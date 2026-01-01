1 de enero de 2026 - 09:27

Dónde conviene plantar albahaca en verano para que crezca más frondosa y no se queme

En jardín y jardinería, saber dónde ubicar la albahaca en verano mejora plantas más frondosas, evita quemaduras solares y potencia su aroma natural.

Por Ignacio Alvarado

En pleno verano, muchas plantas aromáticas sufren más de lo que aparentan. En el jardín argentino, la albahaca es protagonista, pero también una de las especies que más errores acumula en jardinería doméstica. Ubicarla mal puede frenar su crecimiento, quemar sus hojas y arruinar su perfume característico en pocos días.

La albahaca ama el calor, pero no el exceso. Necesita luz, aunque no sol directo durante todo el día. En macetas o canteros, el lugar elegido marca la diferencia entre una planta frondosa y una que parece marchita antes de tiempo. Entender su comportamiento estacional es clave para aprovechar todo su potencial.

image
En jardín y jardinería, saber dónde ubicar la albahaca en verano mejora plantas más frondosas, evita quemaduras solares y potencia su aroma natural.

Para que las plantas de albahaca crezcan sanas, lo ideal es un espacio con sol de mañana y sombra por la tarde. En el jardín, esto suele lograrse cerca de paredes, cercos vivos o árboles que filtren la radiación más intensa. En jardinería urbana, balcones orientados al este son una gran opción.

El sol directo del mediodía puede quemar las hojas, volviéndolas amarillas o con bordes marrones. Cuando eso pasa, la planta entra en estrés y reduce su crecimiento. En cambio, con luz abundante pero protegida, la albahaca desarrolla hojas más grandes, verdes y aromáticas.

Maceta o suelo: cómo influye en el crecimiento

En jardín, plantar albahaca directamente en el suelo permite raíces más profundas y mejor regulación de humedad. Sin embargo, en maceta también puede prosperar si el drenaje es correcto. En jardinería, se recomienda usar recipientes de al menos 20 centímetros de profundidad.

Las plantas en maceta se recalientan más rápido, por eso conviene elegir recipientes claros y ubicarlos lejos de superficies que reflejen calor, como baldosas o paredes metálicas. Un sustrato aireado y riegos regulares, sin encharcar, ayudan a mantenerla estable incluso en olas de calor.

image
En jardín y jardinería, saber dónde ubicar la albahaca en verano mejora plantas más frondosas, evita quemaduras solares y potencia su aroma natural.

Lo que explican especialistas en hierbas aromáticas

A partir de este punto, los especialistas aportan datos clave. Investigaciones del INTA y de universidades con cátedras de jardinería coinciden en que la albahaca reduce su transpiración cuando sufre estrés térmico, lo que afecta directamente la producción de hojas nuevas en las plantas.

Además, estudios en horticultura urbana muestran que una correcta ubicación puede aumentar hasta un 40% el volumen foliar. En el jardín, eso se traduce en cosechas más frecuentes y plantas más longevas durante todo el verano.

Un detalle final que pocos tienen en cuenta

Un truco simple de jardinería es asociar la albahaca con otras plantas que den sombra parcial, como tomates o pimientos. En el jardín, esta convivencia crea un microclima más estable y reduce la evaporación del suelo.

Así, con una buena ubicación y cuidados básicos, la albahaca no solo sobrevive al verano: se vuelve más frondosa, aromática y resistente, lista para acompañar toda la temporada sin quemarse.

