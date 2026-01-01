1 de enero de 2026 - 13:24

El fertilizante natural que se hace con restos de mate y fortalece plantas con hojas grandes

Una práctica simple y sustentable del jardín y la jardinería aprovecha restos de mate para nutrir plantas de hojas grandes sin gastar dinero.

image
Por Ignacio Alvarado

El jardín, la jardinería y el cuidado consciente de las plantas encuentran aliados inesperados en la vida cotidiana. En millones de hogares argentinos, el mate deja residuos que suelen descartarse, pero esconden un potencial nutritivo capaz de transformar el crecimiento de especies de hojas grandes.

Los restos de yerba mate usados contienen materia orgánica, pequeñas cantidades de nitrógeno, potasio y micronutrientes que resultan claves para el desarrollo foliar. En plantas como potus, monstera, filodendro, alocasia o incluso algunas hortícolas, estos componentes estimulan hojas más firmes, verdes y amplias.

image
En el jardín y la jardinería, los restos de mate nutren plantas vigorosas.

En el jardín y la jardinería, los restos de mate nutren plantas vigorosas.

Dentro de la jardinería doméstica, el uso de residuos orgánicos permite cerrar ciclos naturales. La yerba, al descomponerse lentamente, mejora la estructura del sustrato, favorece la retención de humedad y activa la vida microbiana del jardín, algo fundamental para raíces sanas y activas.

Cómo preparar el fertilizante de mate paso a paso

El proceso es simple y seguro si se hace correctamente. Primero, es clave secar la yerba usada para evitar hongos. Luego, se puede mezclar una pequeña cantidad con la tierra superficial de la maceta o del cantero. En plantas de hojas grandes, alcanza con una cucharada cada dos semanas.

Otra opción dentro de la jardinería casera es preparar un extracto líquido: se deja reposar la yerba seca en agua durante 24 horas y se riega directamente el sustrato. Este método libera nutrientes de forma suave y evita excesos que podrían alterar el equilibrio del jardín.

image
En el jardín y la jardinería, los restos de mate nutren plantas vigorosas.

En el jardín y la jardinería, los restos de mate nutren plantas vigorosas.

Qué dicen los especialistas sobre este fertilizante natural

Recién al profundizar en el tema aparecen las voces expertas. Desde el INTA, técnicos en compostaje explican que los residuos de yerba mate aportan carbono y nitrógeno en proporciones moderadas, ideales para plantas ornamentales. Investigaciones de universidades nacionales, como la Universidad Nacional de Misiones, destacan su capacidad para mejorar suelos pobres sin químicos.

Además, especialistas en jardinería sustentable señalan que este tipo de fertilización reduce residuos urbanos y promueve prácticas más amigables con el ambiente. En el jardín, el uso responsable de restos de mate no reemplaza un abonado completo, pero sí funciona como un refuerzo natural que fortalece hojas grandes, brillantes y resistentes.

Usado con criterio, este fertilizante casero demuestra que lo cotidiano también puede ser poderoso para el cuidado de las plantas.

