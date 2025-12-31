31 de diciembre de 2025 - 11:32

Ni café ni cáscaras de huevo: el abono casero considerado como 'oro verde' para revivir y hacer crecer tus plantas

La clorofila es clave para que las plantas crezcan fuertes. Este abono natural ayuda a recuperar color y vitalidad en el jardín.

Por Andrés Aguilera

Cuando una planta pierde color, crece lento o parece apagada, muchas personas recurren al café usado o a las cáscaras de huevo. Sin embargo, especialistas en cuidado del jardín y plantas de interior coinciden en que existe un nutriente clave, mucho más efectivo, conocido como el verdadero “oro verde” de las plantas: la clorofila.

Aunque solemos asociarla solo al color verde, la clorofila cumple un rol fundamental en el crecimiento, la energía y la salud general de las plantas.

Estimular su producción puede marcar una gran diferencia, sobre todo en macetas, jardines chicos o plantas que vienen estancadas.

Qué es la clorofila y por qué es tan importante

La clorofila es el pigmento que permite a las plantas realizar la fotosíntesis, es decir, transformar la luz en energía.

Cuando una planta tiene buena cantidad de clorofila, sus hojas son verdes, firmes y crecen con mayor rapidez.

Si falta clorofila, aparecen señales claras: hojas amarillas, crecimiento lento y debilidad general. En estos casos, no alcanza con regar más ni cambiar la maceta. El problema suele ser nutricional.

Según expertos en jardinería y fertilización natural, estimular la clorofila es mucho más efectivo que agregar restos orgánicos sin control.

El “oro verde”: cómo estimular la clorofila de forma casera

El secreto está en aportar hierro, magnesio y nitrógeno, nutrientes esenciales para la formación de clorofila. Una forma simple y natural es preparar un abono verde líquido, ideal para plantas de interior y exterior.

Una opción muy usada es el extracto de hojas verdes, como espinaca o acelga. Al licuarlas con agua y colar el líquido, se obtiene un concentrado rico en minerales que favorece la clorofila.

Este preparado se diluye en agua y se aplica directamente al sustrato, una vez cada 15 días.

Otra alternativa es el té de pasto o césped, elaborado con recortes frescos en remojo. Este líquido aporta nitrógeno natural y revitaliza plantas debilitadas.

Por qué supera al café y a las cáscaras de huevo

El café usado puede acidificar el suelo en exceso, mientras que las cáscaras de huevo tardan mucho tiempo en liberar calcio.

En cambio, los abonos que estimulan la clorofila actúan más rápido y de forma directa sobre el metabolismo vegetal.

El resultado se nota en pocos días: hojas más verdes, brotes nuevos y mayor resistencia al calor, algo clave en el verano argentino.

Para potenciar el efecto del “oro verde”, asegurate de que la planta reciba buena luz natural, riego moderado y un sustrato aireado. La clorofila necesita luz para activarse, por lo que la ubicación también es fundamental.

