Alerta para conductores: controlarán autos y multarán a quienes no tengan este elemento obligatorio

Ante el refuerzo de los controles viales, circular sin este elemento reglamentario o vencido puede derivar en multas de hasta 100 unidades fijas.

La Ley Nacional de Tránsito establece requisitos estrictos para conductores que circulen por rutas y autopistas argentinas. Más allá de la licencia y la VTV, las autoridades han confirmado inspecciones rigurosas sobre elementos de auxilio y seguridad. Este control afecta a todos los conductores y es fundamental para prevenir tragedias en siniestros viales.

Requisitos técnicos según el vehículo y normas IRAM Es un error frecuente entre los conductores pensar que solo con llevar los documentos personales y el seguro estamos cubiertos ante un control policial. La Ley de Tránsito 24.449 es categórica al respecto: todos los autos deben contar con un matafuegos cargado y listo para ser utilizado en cualquier momento. Este elemento no es una opción de confort, sino una herramienta vital para sofocar focos de incendio iniciales o asistir a otros conductores que sufran un siniestro en la vía pública.

image Para que el matafuegos sea legal y funcional ante una emergencia, debe cumplir con características específicas. La ley indica que debe ser portátil y de polvo ABC de un kilo para la mayoría de los vehículos particulares. Además, es obligatorio que el equipo haya sido fabricado, mantenido y controlado periódicamente bajo las especificaciones de las normas IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación).

La capacidad del extintor también depende directamente del peso y tamaño del rodado. Para los vehículos y camionetas de las categorías M1 y N1 (aquellos con un peso bruto de hasta 1.500 kg), la normativa exige al menos un matafuego de 1 kg con indicador de presión de carga. Sin embargo, si el vehículo es más grande, como camionetas de hasta 3.500 kg o transportes de hasta 9 personas, la exigencia mínima sube a un equipo de 2,5 kg de capacidad nominal.

El costo de la infracción: multas y prevención Muchos usuarios desconocen que no basta con tener el dispositivo guardado en el baúl; el estado del mismo es lo que determina si se está cometiendo una infracción. No contar con este elemento de seguridad, tenerlo vencido o con una carga insuficiente puede ocasionar multas que varían significativamente según la gravedad y la jurisdicción. Las sanciones se miden en unidades fijas, oscilando habitualmente entre las 30 y las 100 unidades.

En términos económicos actuales, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, el valor de la multa por circular con irregularidades en el matafuegos puede alcanzar los $20.440. Es importante destacar que el control de este elemento suele formar parte de una revisión más amplia que incluye el kit de emergencia completo y otros elementos de auxilio exigidos por la legislación nacional para garantizar una circulación segura. Portadas Canva (4) Más allá de la sanción monetaria, la revisión periódica del matafuegos es una medida de autoprotección básica. Un equipo con la presión correcta y dentro de su fecha de vigencia permite actuar con rapidez ante una falla mecánica que genere fuego, protegiendo no solo el patrimonio del conductor, sino también la integridad física de los ocupantes y de terceros. Mantener este elemento en regla es, en definitiva, un hábito de responsabilidad civil que evita contratiempos en las rutas de todo el país.