No es solo aceite: los errores comunes en el desagüe que puede arruinar el sistema de plomería

Abrir la canilla y dejar que ciertos restos desaparezcan por el desagüe es una práctica habitual que a veces se complica. También es habitual pensar que un residuo pequeño no representa ningún riesgo para las tuberías. Sin embargo, los plomeros advierten que varios productos de uso diario pueden convertirse en errores silenciosos para el sistema de drenaje.

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El problema es que muchos de estos residuos no generan una obstrucción inmediata. En lugar de eso, se acumulan poco a poco dentro de las cañerías, reduciendo el paso del agua hasta formar bloqueos difíciles de eliminar. Entre ellos aparecen alimentos que suelen terminar en la bacha después de cocinar o lavar platos y que, con el tiempo, pueden ocasionar reparaciones costosas.

Algunos alimentos muy comunes en la cocina tienen la capacidad de expandirse.

Para House Digest , uno de los errores más frecuentes consiste en arrojar arroz cocido o crudo por el desagüe. Aunque sus granos parecen pequeños e inofensivos, tienen una característica que los vuelve problemáticos: absorben agua con facilidad.

Cuando quedan atrapados dentro de una tubería, continúan expandiéndose a medida que absorben humedad. Este aumento de tamaño puede generar bloqueos en poco tiempo, especialmente cuando se acumulan grandes cantidades.

Algo similar ocurre con los fideos

Muchas personas creen que las pastas blandas se desintegrarán sin inconvenientes al entrar en contacto con el agua. Sin embargo, los espaguetis y otros tipos de pasta pueden formar masas compactas o enredarse dentro de los sistemas de trituración de residuos.

En cocinas que cuentan con triturador, los fideos representan un riesgo adicional porque tienen tendencia a enrollarse alrededor de las cuchillas, dificultando su funcionamiento y favoreciendo la aparición de atascos.

desagüe roto La acumulación de alimentos también genera malos olores y obstrucciones costosas. WEB

Los posos de café son uno de los residuos más engañosos

Después de preparar una taza de café, se arrojan los restos directamente a la bacha creyendo que el agua los arrastrará sin problemas. Sin embargo, los posos poseen una textura que favorece la acumulación dentro de las tuberías.

A diferencia de otros residuos que pueden desintegrarse, los restos de café tienden a depositarse en el fondo de las cañerías mientras el agua continúa circulando. Con el paso de los días, se forma una capa cada vez más gruesa que reduce el espacio disponible para el drenaje.

los restos de café tienden a depositarse en el mientras el agua continúa circulando. Con el paso de los días, se forma una capa cada vez más que reduce el espacio disponible para el drenaje. El inconveniente se agrava cuando los posos se combinan con grasa, jabón u otros residuos domésticos. Esta mezcla puede crear una masa compacta capaz de provocar obstrucciones difíciles de remover.

Las cáscaras de frutas también pueden provocar atascos inesperados

Otro error habitual consiste en descartar cáscaras de frutas por el desagüe, especialmente cuando se trata de manzanas o cítricos.

Aunque a simple vista parecen biodegradables y fáciles de eliminar, estos restos pueden adherirse a las paredes internas de las tuberías. Con el tiempo, funcionan como una superficie donde otros residuos comienzan a acumularse.

y fáciles de eliminar, estos restos pueden adherirse a las de las tuberías. Con el tiempo, funcionan como una superficie donde otros residuos comienzan a acumularse. En sistemas que cuentan con triturador de basura, algunas cáscaras tampoco se procesan correctamente y pueden quedar atrapadas en distintos componentes del mecanismo.

algunas cáscaras tampoco se procesan correctamente y pueden quedar en distintos componentes del mecanismo. A medida que más residuos se adhieren a ellas, aumenta el riesgo de obstrucciones parciales o completas que terminan afectando el flujo normal del agua.

desagüe roto WEB

Cuando se habla de proteger las cañerías, el aceite suele ser el principal señalado. Sin embargo, alimentos tan comunes como el arroz, los fideos, los posos de café y las cáscaras de frutas también pueden convertirse en una amenaza para el sistema del desagüe.