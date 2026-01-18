Tragedia en Chile: al menos 16 muertos por los incendios forestales que arrasan el sur del país.

En la tarde del sábado se desató un devastador incendio forestal en la región de Bío Bío y Ñuble que ya arrasó 20 mil hectáreas y, según información del Gobierno de Chile , dejó 16 personas muertas . Además, hay más de 50 mil personas evacuadas .

La información fue brindada por el ministro de Seguridad , Luis Cordero , quien precisó que todas las víctimas fatales son civiles , de acuerdo con los datos recabados por la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile .

"En base a la información de PDI y de Carabineros, tenemos personas fallecidas. Estamos trabajando con el fiscal de flagrancia para aislar los sitios del suceso y permitir el desarrollo de las investigaciones", indicó el funcionario en conferencia de prensa.

Pacientes del hospital Penco-Lirquen son evacuados debido a los incendios forestales la madrugada de este domingo, en Penco (Chile).

En ese marco, Cordero pidió prudencia en el manejo de la información , tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación. " Le pediría a la población y a la prensa en particular que tengamos cuidado en la forma y modo en que se transmite la información de los fallecidos. Nosotros lo vamos a hacer en la medida que vamos recibiendo la confirmación oficial", subrayó.

El ministro en las declaraciones que recopiló el medio trasandino BioBioChile explicó que el procedimiento incluye labor policial y el aislamiento de las zonas donde fueron halladas las víctimas , bajo instrucciones del Ministerio Público , y señaló que no se difundirá la ubicación exacta de esos lugares para no entorpecer las tareas en curso.

"Tenemos la zona exacta, pero por razones de prudencia no la vamos a transmitir públicamente, porque la policía se encuentra trabajando en estos momentos ahí", dijo el ministro.

A su vez, destacó la importancia de respetar las alertas SAE, al detallar que durante la madrugada se enviaron entre 87 y 88 mensajes de evacuación en sectores amenazados por el avance del fuego. "Las alertas de evacuación son claves. Es fundamental que las personas las cumplan una vez que las reciben, especialmente por la forma y el modo en que se está desarrollando el incendio", advirtió.

Incendio forestal - chile - muertos Una persona intenta controlar el fuego en su vivienda ocasionado por los incendios forestales durante la madrugada de este domingo, en Penco (Chile). EFE

Según el reporte oficial, las personas fallecidas fueron encontradas en zonas directamente alcanzadas por las llamas, lo que refleja la rapidez con la que avanzó el fuego en algunos sectores del centro-sur del país. A este balance se suma la muerte de un adulto mayor en la comuna de Bulnes, en Ñuble, lo que eleva a 16 el número preliminar de víctimas.

Las autoridades no descartan que la cifra pueda modificarse en las próximas horas, a medida que continúen las tareas de emergencia.