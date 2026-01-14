Un argentino es el nuevo dueño de un histórico canal de Chile y tiene revancha tras perder Telefe

Tomás Yankelevich , empresario, productor y exejecutivo de algunos de los grupos mediáticos más poderosos del continente como Warner y Telefe , lideró la compra de Chilevisión , uno de los canales más emblemáticos de la televisión chilena con 65 años de historia, que hasta ahora pertenecía a Paramount Global, empresa que hace pocos meses también se desprendió de Telefe.

Estafas a argentinos con el falso "Holiday" en Reñaca: los chats del engaño, ganancias y un propietario indignado

No hay pesos chilenos en Chile: colapso y topes en las casas de cambio complican a los argentinos

La operación se cerró a través de Vytal Group LTD , el holding que Yankelevich controla en un 75% y que comparte con los empresarios chilenos Jorge Carey y Edgar Spielmann .

Según trascendió en el mercado, el acuerdo rondó los 30 millones de dólares, en una negociación que se dio en paralelo a otro movimiento clave: la reciente venta de Telefe, la señal líder en Argentina de la que Paramount también decidió desprenderse.

Desde Vytal Group definieron la compra de Chilevisión como “un logro significativo”, alcanzado en un “entorno altamente competitivo”, una frase que no pasó inadvertida en la industria y que deja entrever la puja que existió por quedarse con un activo que sigue siendo estratégico en el ecosistema audiovisual chileno.

El recorrido de Tomás, hijo de Gustavo Yankelevich y Cris Morena , además de ser el nieto del pionero Jaime Yankelevich , atraviesa varias de las etapas más influyentes de la televisión regional de las últimas dos décadas.

Entre 2011 y 2017 estuvo al frente de la dirección de programación de Telefe, período en el que la señal consolidó su liderazgo con ficciones y formatos que marcaron época, como "Graduados", "Dulce amor", "Tu cara me suena", "Educando a Nina" y "La Voz Argentina", además de afinar un perfil que sostuvo altos niveles de audiencia.

Luego dio el salto a Turner, grupo que por entonces controlaba Chilevisión, donde asumió como Chief Content Officer. Continuó en ese mismo rol tras la reconversión corporativa que derivó en Warner Media Latin America, función que desempeñó hasta 2023. Desde allí impulsó proyectos de alcance regional, entre ellos el desembarco de HBO Max en América Latina y el desarrollo de contenidos adaptados a distintos mercados del continente.

Antes de convertirse en uno de los socios compradores de CHV, Yankelevich intentó una jugada aún más ambiciosa. Durante las negociaciones con Paramount buscó adquirir Telefe y Chilevisión en un mismo paquete, una propuesta que finalmente no prosperó -la ganó Gustavo Scaglione con su compañía de medios del Litoral-, pero que dejó en claro su intención de volver a operar de manera directa medios de alcance masivo y proyección regional.

Un argentino estará al mando del canal Chilevisión Un argentino estará al mando del canal Chilevisión Gentileza

En paralelo a su carrera profesional, su vida personal siempre transitó un perfil bajo, atravesado por golpes familiares que marcaron su historia.

Desde 2008, Tomás vive en Miami junto a su esposa Sofía Reca, donde ambos criaron a sus hijos Inti y Mila. En 2010, sufrió una tragedia que conmocionó a la Argentina: la muerte de Romina Yan, su hermana mayor y una de las figuras más queridas de "Chiquititas".

Quince años después, otra noticia luctuosa volvió a sacudir la vida de Tomás. En julio de 2025, su hija Mila, de 7 años, murió en un accidente náutico en el Miami Yacht Club mientras participaba de un campamento de verano.

Quién es Inti Yankelevich, hijo de Tomás Yankelevich y nieto de Cris Morena (2) Tomás Yankelevich y su madre Cris Morena

Los dos socios chilenos de Tomás Yankelevich para comprar Chilevisión

Detrás de Yankelevich, la sociedad se completa con dos figuras de peso en el mercado chileno.

Jorge Carey desembarcó en la televisión en 2016 como miembro del directorio de CNN Chile y un año después asumió la presidencia ejecutiva del canal bajo la órbita de Turner. En 2023 dio un paso decisivo al adquirir el 100% de la representación de CNN en Chile, profundizando su vínculo con el negocio informativo.

El tercer socio es Edgar Spielmann, ingeniero civil industrial formado en la Universidad Católica, con una extensa trayectoria en medios y telecomunicaciones. Fue el primer director ejecutivo de la Fundación País Digital, gerente de contenidos de Canal 13 de Chile y VTR (cableoperador), y más tarde vicepresidente ejecutivo de Fox para Latinoamérica.

Chilevisión llega ahora a manos de Vytal Group en un momento de solidez operativa. Con 65 años de trayectoria, la señal se consolidó en el último lustro como uno de los canales de televisión abierta más valorados por el público chileno.

Según destacaron en un comunicado de prensa, su alcance multiplataforma supera los 14 millones de personas, lo que representa cerca del 86% de la población del país, un dato clave para entender por qué sigue siendo un activo codiciado.

El acuerdo no se limita a la señal de aire. Incluye la totalidad del portafolio de contenidos, los derechos de exhibición vigentes en noticias, entretenimiento y deportes, además de sus operaciones en streaming. La capacidad instalada de producción, tanto para licencias locales como internacionales, fue uno de los pilares centrales en la valuación del canal.