Benjamín Vicuña conducirá un programa en Eltrece: de qué se trata y cuándo arranca

El Trece apuesta a una renovación fuerte de su programación vespertina y ya definió quién tomará la posta en uno de los horarios más competitivos de la grilla. Benjamín Vicuña debutará como conductor de un ciclo de entretenimientos y se pondrá al frente de The Balls .

el programa que ocupará el espacio que deja Ahora Caigo, el envío que encabezó Darío Barassi . El estreno está previsto para este lunes 5 a las 18.30.

La llegada del actor chileno marca un giro en la propuesta del canal, que eligió a una figura con fuerte reconocimiento popular para encarar un formato de juegos de alto impacto visual .

Si bien Vicuña se encuentra por estos días en Punta del Este , la producción avanzó con las grabaciones y ya cuenta con varios episodios listos. Otros capítulos se completarán una vez que el conductor regrese de sus vacaciones.

The Balls propone una dinámica ágil y física, en la que el conocimiento y la concentración resultan claves. El juego se desarrolla a partir de preguntas y respuestas , con un condimento que suma tensión constante.

Los participantes se ubican sobre una plataforma elevada, debajo de la cual hay una pileta, mientras detrás se activan rampas gigantes por las que descienden enormes pelotas. Cada respuesta incorrecta pone en riesgo a los concursantes, que pueden ser empujados al agua por el impacto de las bolas.

El formato enfrenta a dos equipos integrados por cinco personas que se conocen entre sí. El objetivo consiste en responder correctamente la mayor cantidad de consignas posibles y mantenerse en pie el mayor tiempo posible.

La coordinación grupal y la estrategia juegan un papel determinante, ya que un error individual puede arrastrar al resto del equipo.

Un formato que ya condujo Guido Kaczka por Eltrece

Según lo previsto por la señal, se emitirán alrededor de 40 episodios durante los primeros dos meses del año. El ciclo no resulta ajeno a la pantalla de El Trece, ya que tuvo una primera etapa entre marzo y julio de 2025, con Guido Kaczka como conductor.

En esta nueva versión, la apuesta se centra en el debut de Vicuña en un rol diferente, lejos de la ficción y más cerca del entretenimiento familiar.