Alerta en las playas de Chile: este fin de semana se espera alta radiación solar

Enero y febrero son los meses elegidos por miles de argentinos para viajar a las playas de Chile y realizar compras en el país vecino. En este contexto, cabe resaltar que la zona central del país, se prepara para vivir este fin de semana jornadas de calor extremo .

Desde Coquimbo hasta el Biobío, la temperatura podría alcanzar e incluso superar los 36 °C. Además de las altas temperaturas estimadas, el Departamento de Física de la Universidad de Chile y la Corporación Nacional del Cáncer, informan la alarmante cifra que alcanzaría e l índice UV , con máximas de hasta 14 en algunas regiones, según el medio Biobiochile.

Frente a esta situación, la recomendación principal es no exponerse al sol y mantenerse al resguardo de la sombra. En caso de que la exposición sea inevitable, el uso de protector solar es fundamental. A pesar de que parece sencillo, muchos cometen errores a la hora de aplicarlo.

“El error más grave no es olvidar aplicar el protector, sino creer que estamos protegidos cuando lo aplicamos de forma incorrecta, o cuando utilizamos productos vencidos o mal almacenados. El protector solar es un producto cosmético y, como tal, es crucial aplicarlo correctamente”, advierte Soledad Velásquez, químico farmacéutico de Farmacias Ahumada.

Para asegurar la efectividad del producto, es muy importante evitar los errores más comunes.

En primer lugar es muy importante colocar la cantidad necesaria. Para no abusar ni quedar escasos de productos, es necesario tener en cuenta la regla de oro es la de los “dos dedos”. Se colocan dos líneas de producto extendidas en los dedos índice y medio para cubrir rostro y cuello.

La aplicación del protector solar debe realizarse 15 a 30 minutos antes de exponerse al sol y en todo el cuerpo “los filtros necesitan entre 20 y 30 minutos para interactuar con la piel y formar la barrera protectora” explica la profesional. Y debido a protección no dura todo el día, se debe reaplicar cada dos horas, o inmediatamente después de mojarse, transpirar en exceso o secarse con una toalla.

La farmacéutica señala que un error muy común es ignorar ciertas zonas del cuerpo. No colocar protección en las orejas, el empeine de los pies o la parte posterior del cuello deja “ventanas” de vulnerabilidad. “Menos producto reduce drásticamente el SPF efectivo. De hecho, expertos en dermocosmética coinciden en que usar menos es una de las fallas más frecuentes”, señala Velásquez.

Además de las recomendaciones sobre cómo colocarlo, es importante destacar que el producto debe estar en condiciones antes de ser aplicado. Para eso es necesario tener en cuenta lea fecha de vencimiento de los envases y no exponer el producto al sol o altas temperaturas ya que esto "altera su composición química".

“Los protectores también pierden eficacia con el tiempo. Por esto, si el producto cambia de textura o en olor, no debe utilizarse. Es importante siempre revisar la fecha de vencimiento y debe conservarse en un lugar fresco lo que evita la pérdida del filtro” advierte Soledad Velásquez.

Usar productor vendidos representa un gran riesgo, no solo por la perdida de efectividad, sino además el riesgo de quemaduras y envejecimiento de la Piel, reacciones alérgicas y aumento del riesgo de cáncer de piel.

La duración típica de los protectores solares es de tres años, aunque se aconseja su uso anual para un cuidado óptimo de la piel.

Recomendaciones para elegir el producto adecuado

Es importante saber que no todos los fotoprotectores son iguales, hay distintas alternativas acordes a los diferentes tipos de piel o en base a elección personal de usuario. Velásquez explica: “saber leer las etiquetas es fundamental para ajustar el producto a tus necesidades”.

La especialista recomienda optar por un factor de protección solar (FPS) adecuado para el uso diario. Un FPS 30 es el estándar mínimo recomendado para uso diario según el Ministerio de Salud. Para días de alta radiación, se sugiere FPS 50 o más.

A pesar de que la función del protector solar es la misma, cada persona debe adecuar su compra en base a sus necesidades.

Para tipos de piel grasa, se recomienda una fórmula ligera y de acabado seco es una buena alternativa. En cambio, para piel más madura, una crema o loción con agentes hidratantes y quizás activos “anti-edad” puede aportar beneficios extra.

La profesional advierte, además, que zonas como los labios merecen especial cuidado por lo que es importante utilizar un bálsamo labial con protección solar para proteger tus labios del sol y prevenir quemaduras y resequedad. “Los labios pueden quemarse y necesitan un protector con al menos FPS 15, además de ingredientes humectantes como la vitamina E”.

Por último, la profesional advierte que además de estos consejos, es importante agregar el uso de sombreros de ala ancha, lentes de sol, vestir ropa con filtro UV y evitar la exposición directa entre las 10:00 y las 16:00 son acciones poderosas para cuidar la piel.