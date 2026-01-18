"Bache cero" y "tránsito seguro": qué obras licitará Milei en la Ruta 7 y cuándo empezará el cobro de peaje

“En febrero se hará la licitación de la Ruta 7 " , señaló en forma concluyente el ministro del Interior, Diego Santilli , en su visita a Mendoza de esta semana. Con este anuncio, cobra relevancia y actualidad el plan ya elaborado por Vialidad Nacional con el que la gestión de Javier Milei buscará que el viaje por esta ruta, en particular en el camino a Chile , deje de ser un riesgo de vida.

El plan de arreglos en cuestión fue detallado en una audiencia pública bastante discreta que las autoridades de Vialidad Nacional realizaron en el microcine de la Municipalidad de Capital el 30 de junio pasado, como paso previo a la licitación del "Tramo Cuyo" de la red vial nacional. Es decir, el segmento de la Ruta 7 que se extiende desde el Arco de Desaguadero (límite con San Luis) hasta el límite con Chile , pasando por la Variante Palmira .

En dicha audiencia quedó clara la decisión nacional de que un privado asuma el costo de las obras a cambio del cobro de peaje . También se estableció, entre otras cosas, la obligación para el concesionario de "cumplir la condición de transitabilidad (SIC) segura que implica la premisa de bache cero" durante el primer año de la concesión .

Por otro lado, Vialidad aclaró en la audiencia que no habrá cobro de peaje hasta que el privado cumpla con las obras básicas y reconoció que el plan que se elaboró es acotado para evitar que se dispare el costo de la tarifa.

La decisión política de concesionar las rutas de la red vial nacional a privados, para que las arreglen a cambio del cobro de peajes, fue formalizada a través de un decreto del Poder Ejecutivo nacional que se emitió en febrero del año pasado.

En el marco de aquella definición, a mediados de 2025, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) realizó en la ciudad de Mendoza una audiencia pública que puso a consideración de la ciudadanía el Tramo Cuyo del proyecto.

La audiencia pública es un requisito obligatorio de toda licitación, aunque las opiniones que recoge no sean vinculantes. En este caso, la audiencia en cuestión se realizó el 30 de junio en el microcine David Eisenchlas de la Municipalidad de la Capital.

Un total de 51 personas (entre ellos, algunos funcionarios provinciales y municipales) participaron en forma presencial y otros 39 lo hicieron en forma virtual. Poco más de dos horas después del arranque, que se produjo a las 10, el acto administrativo había culminado.

Después surgieron algunas dudas sobre quién haría las obras, pero tras el anuncio de Santilli, aquella audiencia recobra valor y aporta datos importantes sobre el plan de Milei para la Ruta 7.

ruta

Según la transcripción publicada en el Boletín Oficial, Emma Albrieu, gerente Ejecutivo de Planeamiento y Concesiones, fue la expositora técnica del proyecto en aquella audiencia.

Vialidad Nacional aclaró de entrada que no habrá nuevas estaciones de peaje en la Ruta 7 hasta que el privado termine las principales reparaciones y señaló cuáles serán las obras específicas que se exigirán al concesionario.

Dice el registro de la audiencia, en este sentido: "Mantenimiento de la tarifa vigente desde la toma de posesión hasta cumplir la condición de transitabilidad segura que implica la premisa de bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal, vertical y reparación de los sistemas de iluminación del tramo, con actualización según nueva fórmula del contrato. Luego, aplicación de tarifas de oferta y habilitación de nuevas estaciones de peajes".

En otro tramo de la audiencia, las autoridades detallaron más las "obras iniciales de puesta en valor" que deberán cumplir el privado en el primer año de concesión:

•Bacheo superficial y profundo para evitar la existencia de baches abiertos en calzadas y colectoras.

• Sellado de grietas y fisuras

• Eliminación de hundimientos y desplazamientos de borde.

• Corrección exudaciones.

• Reparación de losas quebradas y hundidas.

• Corte de pastos y malezas.

• Perfilado de banquinas.

• Reparación de taludes

• Desembanque de desagües, alcantarillas y obras de arte mayores

• Limpieza de la zona de camino.

• Limpieza y reposición de señales camineras.

• Demarcación de la señalización horizontal.

• Reparación y reposición de barandas de defensas.

• Reparación y reposición de columnas de alumbrado.

• Reposición de lámparas y luminarias e instalaciones eléctricas.

• Reparación de semáforos.

Los peajes de la Ruta 7

Sobre los peajes en la Ruta 7, además de señalar que no habrá nuevas estaciones de cobro hasta que se realicen las obras prioritarias, en la audiencia las autoridades explicaron que contemplarán hasta 7 categorías de vehículos y que habrá una "incorporación paulatina del Free Flow", o sea, la modalidad que permite cobrar el peaje sin cabinas ni barreras, mediante cámaras y sensores.

A partir de la habilitación de Telepase (la modalidad de pago virtual de los peajes), habrá una "duplicación de tarifas para el pago manual". Además, la tarifa del peaje se ajustará automáticamente en forma semestral.

El control al transporte de cargas ocupó también una parte importante, ya que se menciona en la transcripción de la audiencia la "incorporación de pesaje dinámico al control de cargas y actualización del sistema de control estático de carga con el objetivo de lograr eficiencia y eficacia en la fiscalización, además de ahorro de tiempo, reducción de costos y mayor control".

"Se prevé multa y multiplicación de la tarifa de peaje por exceso de carga", se destaca en este punto.

Un plan acotado para la Ruta 7

La audiencia abrió el juego a diversos planteos. Algunos de ellos fueron respondidos por los funcionarios y otros dejados de lado, por exceder "total o parcialmente el objeto de la audiencia pública". Entre ellos, uno que señalaba que el peaje en la ruta 7 marcará para el contribuyente "una triple imposición, los mendocinos ya aportamos para la red vial con el impuesto del combustible, el impuesto al automotor, la RTO o VTV, a un fondo que debería ser destinado a las rutas nacionales”.

También hubo quienes hicieron consultas sobre "obras no previstas" y recibieron como respuesta que el contrato las había limitado para evitar que se disparara el costo del peaje.

"La inclusión de nuevas obras adicionales a las previstas en el contrato preliminar, significará una mayor tarifa de peaje para el usuario", aclaró Vialidad en este sentido, y agregó: "Se ha dado prioridad a las obras necesarias para mejorar el estado actual de las calzadas y mantenerlas posteriormente en buenas condiciones de transitabilidad (SIC), como así también, se han previsto obras para reparar y reconstruir distintos sectores de la infraestructura vial que se encuentran deteriorados".

rufeil

El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, fue una de las personalidades públicas que marcó protagonismo en la audiencia, al exponer sus preocupaciones, más que nada de seguridad, debido a que un tramo de 12 kilómetros de la Ruta 7 pasa por el departamento.

“Queremos colaborar con las mejoras que son necesarias y podemos trabajar, en forma conjunta, la iluminación de la ruta 7 en nuestro departamento, donde hay siete cruces a lo largo de doce kilómetros de camino”, expresó Rufeil en aquel momento.

El peaje de los camiones

Consultado por este diario sobre los anuncios de Santilli de esta semana, el ministro de Gobierno de la provincia, Natalio Mema, confirmó que el plan del gobierno de Milei consiste en "licitar la ruta completa a un privado que invierta y recupere a través de peajes", y reveló que la intención con los peajes será "sobre todo cobrarles a los camiones".

La "ruta completa" abarcará entonces tres tramos: desde el límite con San Luis hasta Palmira (146 kilómetros), desde la Variante Palmira hasta el empalme con la Ruta 40 (36,5 km) y desde allí por la ruta internacional hasta el límite con Chile (182 km).

Mema también aclaró que solamente se harán arreglos "sobre la ruta actual", lo que terminó de hundir un ambicioso plan del Gobierno nacional anterior en la ruta internacional.

tunel

Se trata de la idea de refuncionalizar el viejo túnel ferroviario de Caracoles, en el límite con Chile, el cual se pensaba transformar en un paso vial para agilizar la circulación desde y hacia el vecino país.

Aquel proyecto era "inminente" para Vialidad Nacional en 2021, pero quedó en pausa hacia el final del gobierno de Alberto Fernández y por falta de crédito ha sido prácticamente descartado por la gestión actual, que buscará una solución mucho menos pretenciosa para el problema del paso a Chile.