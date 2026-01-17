Donald Trump envió una invitación a Javier Milei para formar parte del Board of Peace

El presidente Javier Milei este sábado anunció que recibió una invitación para que Argentina forme parte de Board of Peace, Junta de la Paz, creada por Donald Trump .

Corina Machado le regaló su Nobel de la Paz a Trump: "Contamos con él para la libertad en Venezuela"

Esta iniciativa del mandatario estadounidense busca trazar una hoja de ruta de 20 puntos para buscar la paz en medio del conflicto en la Franja de Gaza y establecer un nuevo enfoque para la resolución de el "conflicto global" .

A través de su cuenta de X, el presidente argentino compartió imágenes de la carta recibida y manifestó su gran agradecimiento. Además describió que ser parte de la convocatoria representa un "honor histórico".

En el contenido del escrito, Donald Trump invita a Milei a participar de un esfuerzo "magnífico" para consolidar la paz en Medio Oriente: "Estimado Sr. Presidente: Es un gran honor para mí invitarlo, como Presidente de la República Argentina, a unirse a mí en un esfuerzo histórico y magnífico para consolidar la paz en Medio Oriente y, al mismo tiempo, embarcarnos en un nuevo y audaz enfoque para resolver el conflicto global".

"En el corazón del Plan se encuentra la Junta de la Paz, la junta más impresionante y trascendental jamás reunida , que se establecerá como una nueva Organización Internacional y Administración de Gobierno de Transición", explicó Trump en la carta enviada desde la Casa Blanca.

El presidente argentino respondió con entusiasmo a la propuesta la cual calificó como un “honor”. Además destacó que el país participará en calidad de Miembro Fundador. “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad”, expresó Milei en su posteo.

Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv — Javier Milei (@JMilei) January 17, 2026

La inclusión de Argentina en este grupo selecto deja en evidencia una vez más el fuerte vínculo político que poseen ambos mandatarios.

La publicación de X concluyó con la clásica frase de Javier Milei: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

Por otro lado, el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, también celebró la noticia y destacó que "la propuesta impulsada por el Presidente Trump expresa liderazgo, visión estratégica y voluntad de innovar allí donde los enfoques tradicionales han mostrado sus límites".