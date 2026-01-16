Corina Machado le regaló su Nobel de la Paz a Trump: "Contamos con él para la libertad en Venezuela"

La esperada visita de María Corina Machado a la Casa Blanca terminó desarrollándose lejos de los protocolos habituales y sin exposición pública , pero con un regalo peculiar . La líder opositora venezolana le dio su Nobel de la Paz durante la reunión a puertas cerradas con el presidente estadounidense Donald Trump.

Donald Trump confirmó la creación de una "Junta de Paz" para Gaza

El encuentro del jueves se produjo en un clima de fuerte expectativa, pero se concretó de manera reservada. De hecho, sin cámaras en su recibimiento al palacio de Washington.

Tras la reunión, Machado se dirigió a un grupo de venezolanos que se había concentrado en las inmediaciones de la Casa Blanca y confirmó que le entregó al mandatario estadounidense la medalla de su Nobel como gesto simbólico de reconocimiento. “Sepan que contamos con el presidente Donald Trump para la libertad de Venezuela” , expresó ante sus seguidores.

Luego, la dirigente opositora se trasladó al Capitolio, donde mantuvo reuniones con legisladores estadounidenses.

A la salida, ofreció detalles de su diálogo con Trump y destacó el nivel de conocimiento del mandatario sobre la crisis venezolana. “Me impresionó mucho lo claro que está. Cómo conoce la situación de Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo venezolano”, señaló. También remarcó que existe un consenso social amplio contra el régimen: “Más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo: vivir con libertad , con dignidad , con justicia . Queremos a nuestros hijos de vuelta en casa”.

Machado sostuvo además que Trump manifestó su compromiso con la liberación de los presos políticos y con la causa democrática en Venezuela.

En un comunicado posterior, la dirigente definió la entrega del Nobel como una expresión de gratitud hacia Estados Unidos y subrayó su carga simbólica. “Es una profunda expresión de gratitud por el invaluable apoyo del presidente Trump y de los Estados Unidos al pueblo venezolano en esta lucha decisiva por nuestra independencia y la restauración de la soberanía popular”, indicó.

Agregó que el gesto adquiere un valor histórico particular “dos siglos después, casi como un espejo histórico”.

El regalo de María Corina Machado para Donald Trump El regalo de María Corina Machado para Donald Trump X/ The White House

Horas más tarde, Trump confirmó públicamente la reunión a través de su cuenta en Truth Social. “Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo”, escribió.

La visita de Machado a Washington se dio en un contexto político aún delicado.

Ocurrió a menos de dos semanas de la operación estadounidense en Caracas que derivó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, trasladados a Nueva York para enfrentar cargos vinculados al narcotráfico.

Tras ese operativo, el poder quedó en manos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con quien Trump abrió un canal de diálogo directo que dejó al margen tanto a Machado como al excandidato opositor Edmundo González.

De hecho, el propio Trump se refirió días atrás a Rodríguez como una “persona fantástica” y confirmó que mantuvo con ella una “larga llamada” telefónica, lo que profundizó las tensiones internas dentro del espacio opositor venezolano y reavivó interrogantes sobre el rol que Washington asignará a Machado en esta nueva etapa del conflicto.