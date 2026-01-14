14 de enero de 2026 - 13:08

Cornejo le mete presión a Santilli por la obra en la ruta a Chile: "En marzo debería estar licitada"

Alfredo Cornejo confirmó que le reclamará al ministro del Interior Diego Santilli obras en "tres grandes rutas nacionales" y destacó la ruta a Chile.

Cornejo habló en la apertura de sobres para la mejora del Acceso Este y le metió presión a Santilli por las rutas nacionales. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Cornejo habló en la apertura de sobres para la mejora del Acceso Este y le metió presión a Santilli por las rutas nacionales. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que le reclamará al ministro del Interior Diego Santilli obras en "tres grandes rutas nacionales" y sostuvo que en marzo deberían estar licitados los arreglos y mejoras en la deteriorada ruta a Chile.

Leé además

El proyecto alcanza a seis departamentos y busca optimizar el suministro de agua potable mediante mejoras y automatización.

Avanza un plan de obras para mejorar el abastecimiento de agua en el Gran Mendoza

Por Redacción Política
Un decreto del Poder Ejecutivo garantiza el pago completo del adicional en casos de licencias por salud, cirugías y embarazo de alto riesgo.

Licencias médicas y recargo de servicio: los cambios que fijó el Gobierno para los policías y penitenciarios

Por Redacción Política

"Mañana va a estar el ministro de Interior y vamos a reclamarle las tres grandes rutas que quedan a su cargo", expresó al respecto Cornejo. Y puntualizó respecto de la ruta 7: "Hemos venido trabajando en propuestas sobre esa ruta, pero no está en nuestra jurisdicción. Entendemos que para marzo debería estar licitada y si no, mañana intentaremos tener información al respecto".

En este contexto, el gobernador puntualizó los reclamos a la Nación. Además de "toda la construcción del camino con Chile", Cornejo pedirá que sea completado el primer tramo de la doble vía a San Juan, entre el aeropuerto y la entrada a Lavalle. "El primer tramo está a medio hacer y no está en ningún lugar urbano. El trabajo de la Provincia ya lo hizo porque erradicó viviendas para poder hacer esa ruta. Hicimos dos barrios completos. La Provincia ha hecho su trabajo y la Nación tiene que hacer lo que resta", se explayó Cornejo.

Finalmente, adelantó que también le pedirá a Santilli las obras que necesita la ruta 40 en el sur. "Hoy cobra mucho más impulso para desarrollar la minería en el sur de la provincia y para desarrollar el petróleo no convencional, que la Nación haga el puente desde Bardas Blancas en Malargüe hasta el límite con Neuquén. Eso potenciará nuestra industria, nuestro sector petrolero y mejorará las posibilidades de hacer minería con mejor accesibilidad", expresó Cornejo.

Cornejo: "Estamos haciendo en parte tareas del Gobierno nacional"

Previo a la apertura de sobres, el gobernador aseguró que la Provincia está construyendo "400 kilómetros de rutas" y puso en valor cada una de las inversiones.

"Es una gran obra", sostuvo respecto de la remodelación del Acceso Este; y expresó que existe "un gran aporte del municipio" al incluir en el plan tres puentes nuevos que atraviesan el Acceso Este y la ampliación de otros dos. "El parque lineal va a integrar a la ciudad de Guaymallén, porque de alguna forma la Ruta 7 terminaba siendo un muro, una separación urbana. Esa integración está muy bien pensada", destacó.

"Estoy seguro que no ha habido ningún periodo de la historia en el que se haya invertido más en nuestras rutas", aseguró Cornejo sobre la gestión provincial, y destacó la intervención en vías nacionales. "Nos hemos metido y hemos tomado la posta en todo esto, incluso con recursos propios, que reclamaremos obviamente, que recurriremos y también intentaremos el repago, con los sistemas de peaje lo más adecuados posibles para el mantenimiento posterior de estas rutas", señaló.

"Hicimos lo nuestro, hicimos la tarea, y además estamos haciendo en parte la tarea del Gobierno Nacional", remató el gobernador.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gobernador Alfredo Cornejo volverá a reunirse en Mendoza con el ministro del Interior Diego Santilli este jueves.

Alfredo Cornejo espera a Diego Santilli con un reclamo de obras en las rutas nacionales

Por Juan Carlos Albornoz
La ley alcanza a causas ya iniciadas, incluso aquellas que se encuentran en etapa de ejecución de sentencia.

Ya rige la ley que prorroga hasta fin de año la suspensión de juicios por deudas hipotecarias

Por Redacción Política
El gobernador Alfredo Cornejo volverá a reunirse en Mendoza con el ministro del Interior Diego Santilli este jueves.

Una reforma que no se haría esperar

Por José Luis Toso
Andrea Salinas, actual presidenta del EPRE. Foto: Archivo 

Alfredo Cornejo extendió el mandato de la presidenta del EPRE por un período escueto

Por Redacción Política