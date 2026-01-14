Cornejo le mete presión a Santilli por la obra en la ruta a Chile: "En marzo debería estar licitada"

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que le reclamará al ministro del Interior Diego Santilli obras en "tres grandes rutas nacionales" y sostuvo que en marzo deberían estar licitados los arreglos y mejoras en la deteriorada ruta a Chile .

Santilli visitará Mendoza este jueves para reunirse con Cornejo y, tal como adelantó Los Andes , el gobernador pondrá la infraestructura vial en la agenda.

"Mañana va a estar el ministro de Interior y vamos a reclamarle las tres grandes rutas que quedan a su cargo", expresó al respecto Cornejo. Y puntualizó respecto de la ruta 7: "Hemos venido trabajando en propuestas sobre esa ruta, pero no está en nuestra jurisdicción. Entendemos que para marzo debería estar licitada y si no, mañana intentaremos tener información al respecto".

Cornejo habló sobre los reclamos al Gobierno nacional durante la apertura de sobres para las mejoras en el tramo del Acceso Este que recorre Guaymallén , el cual tiene una extensión de más de 11 kilómetros. La Provincia absorberá los costos de esta obra y para hacerla recibió siete ofertas.

En este contexto, el gobernador puntualizó los reclamos a la Nación. Además de "toda la construcción del camino con Chile" , Cornejo pedirá que sea completado el primer tramo de la doble vía a San Juan , entre el aeropuerto y la entrada a Lavalle. "El primer tramo está a medio hacer y no está en ningún lugar urbano. El trabajo de la Provincia ya lo hizo porque erradicó viviendas para poder hacer esa ruta. Hicimos dos barrios completos. La Provincia ha hecho su trabajo y la Nación tiene que hacer lo que resta ", se explayó Cornejo.

Finalmente, adelantó que también le pedirá a Santilli las obras que necesita la ruta 40 en el sur. "Hoy cobra mucho más impulso para desarrollar la minería en el sur de la provincia y para desarrollar el petróleo no convencional, que la Nación haga el puente desde Bardas Blancas en Malargüe hasta el límite con Neuquén. Eso potenciará nuestra industria, nuestro sector petrolero y mejorará las posibilidades de hacer minería con mejor accesibilidad", expresó Cornejo.

Cornejo: "Estamos haciendo en parte tareas del Gobierno nacional"

Previo a la apertura de sobres, el gobernador aseguró que la Provincia está construyendo "400 kilómetros de rutas" y puso en valor cada una de las inversiones.

"Es una gran obra", sostuvo respecto de la remodelación del Acceso Este; y expresó que existe "un gran aporte del municipio" al incluir en el plan tres puentes nuevos que atraviesan el Acceso Este y la ampliación de otros dos. "El parque lineal va a integrar a la ciudad de Guaymallén, porque de alguna forma la Ruta 7 terminaba siendo un muro, una separación urbana. Esa integración está muy bien pensada", destacó.

"Estoy seguro que no ha habido ningún periodo de la historia en el que se haya invertido más en nuestras rutas", aseguró Cornejo sobre la gestión provincial, y destacó la intervención en vías nacionales. "Nos hemos metido y hemos tomado la posta en todo esto, incluso con recursos propios, que reclamaremos obviamente, que recurriremos y también intentaremos el repago, con los sistemas de peaje lo más adecuados posibles para el mantenimiento posterior de estas rutas", señaló.

"Hicimos lo nuestro, hicimos la tarea, y además estamos haciendo en parte la tarea del Gobierno Nacional", remató el gobernador.