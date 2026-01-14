Megaobra en el Acceso Este para elevar 6 metros la ruta, sumar un carril y 3 puentes: las ofertas para el tramo de Guaymallén

El Gobierno provincial dio este miércoles un nuevo paso en el proceso de refuncionalización integral del Acceso Este, al realizar la apertura de sobres de la licitación correspondiente al tramo comprendido entre el Nudo Vial y la calle Arturo González , en el departamento de Guaymallén. El acto fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo .

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $70.500 millones, equivalentes a unos USD 50,3 millones , que provienen del Fondo de Resarcimiento. A su vez, forma parte del plan integral de movilidad y logística que impulsa la Provincia para mejorar la circulación vehicular en los principales accesos metropolitanos.

Se trata de un corredor estratégico por el que transitan más de 120 mil vehículos por día. En esta instancia se presentaron siete ofertas, conformadas por un total de 14 empresas que participaron de manera individual o mediante Uniones Temporales de Empresas (UTE). Las propuestas fueron presentadas por:

El llamado licitatorio se suma al realizado la semana pasada para el tramo del Acceso Este ubicado en Maipú . En esta instancia se presentaron 11 ofertas mediante 19 firmas-

En paralelo, el Ejecutivo avanza junto a ese municipio en el proceso licitatorio para la pavimentación de las colectoras Norte y Sur, entre Arturo González y Lamadrid, cuyos pliegos provisorios ya fueron publicados para recibir consultas y observaciones de las empresas interesadas.

Desde el Ejecutivo provincial estiman que el proceso de evaluación de las ofertas demandará entre 45 y 60 días.

“Luego de eso comenzará la firma del contrato y creemos que en el primer semestre de 2026 ya estaremos iniciando las obras”, explicó la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí.

La funcionaria indicó que, si se cumplen los plazos previstos, hacia mayo podrían comenzar a verse los primeros trabajos en el terreno. Detalló además que uno de los aspectos centrales del proyecto es la incorporación de una tercera trocha y la ejecución de un alteo de la traza en el sector más complejo del recorrido.

“Se elevará la ruta seis metros para permitir la construcción de tres puentes que conecten el tránsito norte-sur y sur-norte, rompiendo la barrera física que hoy representa el Acceso Este para Guaymallén”, señaló.

El plazo total de ejecución de la obra fue fijado en 30 meses, aunque desde el Gobierno anticiparon que habrá hitos intermedios que permitirán habilitar tramos antes de la finalización completa del proyecto.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, adelantó que una vez finalizada la obra se evaluará el recupero de la inversión y el mantenimiento del corredor a través de un sistema de peajes.

Además, informó que en febrero comenzarán a implementarse cambios en las trazas aledañas para preparar a los conductores ante los cortes parciales que implicará la ejecución de los trabajos.

En cuanto al desarrollo de la obra, Mema precisó que la ampliación a una tercera vía será una de las primeras etapas en ejecutarse, con un plazo estimado de entre 12 y 14 meses, mientras que las intervenciones más complejas como la construcción de los nuevos puentes y los cruces, se desarrollarán en paralelo y demandarán más tiempo.

El plan de obra

La intervención integral del Acceso Este en Guaymallén abarcará una extensión total de 11,6 kilómetros.

El proyecto incluye el reencarpetado asfáltico desde calle Sarmiento hacia el oeste, la ampliación a una tercera trocha en distintos tramos, la elevación de la traza entre Sarmiento y Urquiza, y la construcción de tres nuevos puentes en los cruces Rosario-Houssay, Azcuénaga-Avellaneda y Urquiza, además de la ampliación del existente en Arenales.

También se prevé la ampliación de puentes sobre el canal Pescara y el carril Ponce, la renovación integral de la iluminación, nueva señalización horizontal y vertical, sistemas de contención lateral, pavimentación de banquinas y mejoras en seguridad vial.

Parte de estas obras complementarias, junto con trabajos hidráulicos, espacios verdes, paseos peatonales y ciclovías, estarán a cargo de la Municipalidad de Guaymallén.

Con esta intervención, el Gobierno provincial apunta a mejorar la capacidad, seguridad y conectividad de uno de los accesos más importantes del área metropolitana, en un contexto de fuerte crecimiento urbano y aumento sostenido del tránsito vehicular.