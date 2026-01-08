Perdió el control en el Acceso Este, chocó contra un cartel, desbarrancó y terminó volcando

Una conductora en solitario se accidentó esta mañana en ese acceso, entre Sarmiento e Hilario Cuadro, sufrió politraumatismo.

Perdió el control en el Acceso Este, chocó contra un cartel, desbarrancó y terminó volcado

Un accidente vial se registró este jueves alrededor de las 6 de la mañana en Acceso Este, en Guaymallén, cuando un auto volcó tras impactar contra el guardarrail.

El siniestro ocurrió en el tramo comprendido entre las calles Sarmiento e Hilario Cuadro, en sentido Este–Oeste. Según la información oficial, un Peugeot 208, conducido por una mujer identificada como M.V.G., circulaba por la arteria cuando, por causas que se investigan, la conductora perdió el control del rodado, chocó contra el guardarrail ubicado en el costado norte y terminó volcando sobre el parquizado de la lateral norte.

Personal policial y de emergencias asistió a la conductora en el lugar y luego fue trasladada a un centro asistencial con politraumatismo.