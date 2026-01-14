El Gobierno confirmó que un tramo del Acceso Este pasó a ser ruta provincial: los motivos

El gobierno de Alfredo Cornejo confirmó este miércoles que un tramo del Acceso Este dejó formalmente de estar bajo jurisdicción nacional y pasó a la órbita provincial. Se trata del sector que pertenecía a la Ruta Nacional 7, comprendido entre la Variante Palmira y el Nudo Vial , que desde ahora se denomina Ruta Provincial 22 (RP22) .

Megaobra en el Acceso Este para elevar 6 metros la ruta, sumar un carril y 3 puentes: las ofertas para el tramo de Guaymallén

Nuevas ambulancias con inclusión: por primera vez Mendoza tendrá 2 para personas con obesidad mórbida

Si bien la confirmación se produjo esta semana , la posibilidad de que este corredor pasara a manos provinciales ya había comenzado a ser deslizada por funcionarios del Ejecutivo a finales del año pasado, meses después de la firma del convenio entre Mendoza y la Dirección Nacional de Vialidad.

Aquellas definiciones, que en ese momento se planteaban como una consecuencia administrativa del nuevo trazado de la RN7, quedaron finalmente oficializadas este miércoles.

El traspaso habilita a la Provincia y a los municipios involucrados a asumir plenamente la planificación, ejecución de obras y mantenimiento de este acceso estratégico, por el que circula un alto volumen de tránsito diario.

La flamante RP22 tiene una extensión de 30,4 kilómetros y será objeto de una refuncionalización integral que incluye la incorporación de una tercera trocha , una intervención que el Gobierno provincial definió como la más importante en materia vial de los últimos 50 años .

La obra demandará una inversión estimada en 91,5 millones de dólares, que será financiada con recursos del Fondo del Resarcimiento, y se ejecutará mediante tres procesos licitatorios: dos correspondientes a los 18,8 kilómetros ubicados en el departamento de Maipú y una para los 11,6 kilómetros que atraviesan Guaymallén.

Variante Palmira Variante Palmira: habilitan parcialmente dos rulos de ingreso en la intersección de Ruta 7 y Ruta 40

La explicación del Gobierno

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, explicó que la provincialización está directamente vinculada a la modificación del trazado de la Ruta Nacional 7 tras la habilitación de la Variante Palmira.

“Hoy la ruta nacional va desde el Arco de Desaguadero hasta el río Mendoza. Desde allí comienza la Variante Palmira, que conecta con la Ruta 40 y continúa hacia Chile. El tramo entre el río Mendoza y el Nudo Vial deja de ser ruta nacional y pasa a ser provincial”, detalló.

Mema recordó que, cuando comenzaron a elaborarse los proyectos, ese sector aún formaba parte de la red nacional, por lo que fue incluido en el convenio con la Nación para intervenir tramos superurbanos.

“Desde que se inició la Variante Palmira sabíamos que este tramo iba a terminar siendo provincial. Por eso adelantamos tiempos y lo incorporamos al convenio, para poder trabajar en los proyectos sin demoras”, indicó.

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí, profundizó en el aspecto técnico y administrativo del traspaso. Explicó que la Dirección Nacional de Vialidad, al definir un nuevo trazado, debe establecer las coordenadas de esa traza y registrarla en su inventario oficial.

“Todo lo que deja de formar parte de ese inventario nacional pasa automáticamente a jurisdicción provincial”, señaló.

Martité Baduí La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí.

La funcionaria remarcó que este procedimiento es habitual y se aplica en todo el país, tanto a nivel nacional como provincial.

“Esto estaba previsto desde hace muchos años. Cuando comenzó la obra de la Variante Palmira ya se sabía que, una vez finalizada, el tramo que va desde Lamadrid hasta el Nudo Vial iba a dejar de ser ruta nacional. Ahora simplemente se completó ese trámite administrativo mediante una resolución de Vialidad Nacional”, explicó.

Badui agregó que el hecho de que la Provincia haya comenzado a trabajar sobre ese sector antes de la resolución formal responde a una decisión política del gobernador Cornejo. Según indicó, el objetivo fue no perder tiempo en accesos clave para la economía y la conectividad provincial, aun cuando el tramo seguía siendo formalmente nacional.

Desde el Ejecutivo también se ratificó que el esquema de sostenimiento de la infraestructura incluirá el cobro de peajes.

Mema sostuvo que “la infraestructura económica se tiene que pagar” y que el peaje responde a un principio de correspondencia de beneficio. “Van a ser razonables, pero necesarios para garantizar el mantenimiento de un acceso que estuvo décadas sin intervenciones de fondo”, afirmó.

Alfredo Cornejo-Natalio Mema-Marité Badui El gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por el ministro de Gobierno, Natalio Mema, y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui. Prensa Gobierno de Mendoza

Qué dice el convenio con Vialidad Nacional

El traspaso del Acceso Este tiene como antecedente previo el convenio firmado en mayo de 2025 entre la Provincia de Mendoza y la Dirección Nacional de Vialidad, mediante el cual el Gobierno provincial asumió la ejecución de obras, conservación y mantenimiento en distintos tramos de las rutas nacionales 7 y 40.

Según lo establecido, Vialidad Nacional mantiene amplias facultades de control, inspección y fiscalización de los trabajos, y puede incluso reembolsar a la Provincia una parte de su contribución financiera.

Las tareas previstas incluyen fresado, sellado de grietas y fisuras, bacheo superficial y profundo, construcción de tercera trocha, aplicación de capa asfáltica modificada, reparación de juntas de puentes y trabajos de señalización horizontal y vertical.

El acuerdo también contempla la conservación de la zona marginal, limpieza de alcantarillas, reposición de barreras tipo New Jersey y mantenimiento de pendientes.

Además, la Provincia asume la responsabilidad exclusiva por cualquier indemnización que pudiera surgir de la ejecución de las obras, manteniendo indemne a Vialidad Nacional frente a reclamos de terceros.

De acuerdo con el decreto que avala el convenio, Mendoza podrá ejecutar las tareas por administración directa o mediante contrataciones, conforme a la normativa vigente, y se prevé la posibilidad de solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la implementación de un sistema de concesión con peaje en los tramos intervenidos.

Las obras deberán ajustarse a las especificaciones técnicas de Vialidad Nacional y, cuando corresponda, contar con estudios de impacto ambiental acordes a la legislación provincial y nacional. El convenio tiene una vigencia inicial de 36 meses, con posibilidad de extensión según la complejidad de los trabajos.

La provincialización del Acceso Este se suma a la habilitación de la Variante Palmira, inaugurada a principios de octubre de 2025 tras siete años de obras.

El nuevo trazado de 36,5 kilómetros de doble vía, que conecta la zona de Palmira y San Roque con Agrelo, permitió descomprimir el tránsito urbano y mejorar la fluidez del Corredor Bioceánico, evitando el ingreso del transporte pesado a la capital mendocina y ofreciendo una vía más directa y segura entre Argentina y Chile.