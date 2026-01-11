Semana económica clave para el Gobierno: inflación, licitación y nuevo esquema monetario

La segunda semana de 2026 se presenta como un punto clave para la continuidad del programa económico del Gobierno , con una agenda marcada por la publicación de la inflación de diciembre , la primera licitación del año y el desempeño del mercado cambiario bajo el nuevo esquema monetario.

El dato de inflación será determinante, ya que establecerá el piso del régimen de flotación del dólar recientemente implementado y permitirá evaluar si se sostiene el proceso de desinflación.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre , último dato del año 2025, el martes 13 de enero a las 16 horas .

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubicó la inflación mensual de diciembre en 2,3% , lo que implicó una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo. En tanto, el grupo de analistas que mejor proyectó esa variable en el pasado (Top 10) estimó un 2,4% mensual (+0,1 p.p.).

En cuanto al IPC Núcleo , el conjunto de participantes del REM proyectó 2,3% , mientras que el Top 10 mantuvo la misma estimación. El relevamiento se realizó entre el 23 y el 30 de diciembre , con la participación de 44 consultoras y entidades financieras .

Sin embargo, mediciones privadas muestran registros más elevados y advierten una posible interrupción del proceso desinflacionario. Algunas estimaciones ubican la inflación de diciembre cerca del 2,5% o más, revirtiendo la tendencia observada en meses previos: septiembre (2,1%), octubre (1,4%) y noviembre (2,5%).

Entre las proyecciones privadas se destacan:

Analytica: 2,6%

C&T: 2,6%

Libertad y Progreso: 2,5%

EcoGo: 2,5%

De confirmarse estos valores, diciembre marcaría un escalón ascendente, lo que podría debilitar uno de los principales activos del Gobierno: la desaceleración inflacionaria.

Además, el Indec aplicará una nueva metodología de medición, basada en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017/2018, en reemplazo de la utilizada hasta ahora (2004/2005).

Primera licitación del año tras pagar vencimientos

En paralelo, el Gobierno avanzará con la primera licitación de deuda en pesos de 2026, con el objetivo de renovar vencimientos. El llamado se realizará el 12 de enero y los resultados se conocerán el miércoles 14, según el cronograma difundido por la Secretaría de Finanzas.

La licitación se dará luego de haber afrontado vencimientos por US$ 4.200 millones, que fueron cubiertos mediante dólares propios, un REPO con seis bancos internacionales y fondos provenientes de la privatización de las represas del Comahue.

El BCRA acumuló más de US$ 200 millones

Durante la primera semana del nuevo programa monetario, el Banco Central, conducido por Santiago Bausili, concretó compras por US$ 218 millones en el mercado de cambios.

Las adquisiciones se distribuyeron de la siguiente manera: lunes (US$ 21 millones), martes (US$ 83 millones), miércoles (US$ 9 millones), jueves (US$ 62 millones) y viernes (US$ 43 millones).

Con el ingreso a la denominada “fase 4”, la autoridad monetaria está habilitada a comprar hasta el 5% del volumen diario operado. “A partir del 1 de enero de 2026, el Banco Central iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios”, informó la entidad al presentar el esquema.

Cómo operó el dólar: