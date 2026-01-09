Ya rige la ley que otorga un millonario adicional a los abogados del Gobierno: cuánto cobrarán

El Gobierno de Alfredo Cornejo promulgó la Ley 9692 , que crea un adicional salarial específico para el personal profesional y administrativo que presta funciones de manera permanente en la Asesoría de Gobierno . La norma fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y ya se encuentra vigente.

La ley establece la creación del denominado “Adicional Asesoría de Gobierno” , un ítem salarial destinado a los agentes que desarrollan tareas normales, habituales y permanentes dentro de ese organismo, encargado de la representación legal del Estado provincial en los distintos procesos judiciales.

En el caso de los profesionales abogados , el adicional implica un plus mensual estimado en alrededor de 1.2 millones de pesos y podrá alcanzar hasta el equivalente a dos asignaciones Clase 13 , conforme al Régimen Salarial 05 de la Ley 5126, sumando los adicionales por título y responsabilidad jerárquica.

Para los agentes administrativos , el monto del beneficio será equivalente a la mitad del adicional percibido por los profesionales.

Actualmente, la Asesoría de Gobierno cuenta con 19 profesionales abogados y 3 empleados administrativos . Estos últimos cumplen funciones vinculadas a la digitalización de expedientes, la ubicación y el acarreo de actuaciones judiciales, además de tareas de seguridad interna.

La normativa faculta al Asesor de Gobierno a incrementar o disminuir el adicional, siempre dentro de los topes establecidos por la ley. Cualquier modificación deberá realizarse mediante una resolución fundada, basada en criterios objetivos y condicionada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.

La iniciativa fue solicitada por el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, con el objetivo de evitar la salida de profesionales que integran esta dependencia estatal, que cuenta con un staff cercano a los 20 abogados especializados en la defensa jurídica del Estado.

Según datos del Ejecutivo provincial, la Asesoría de Gobierno tiene actualmente a su cargo alrededor de 3.000 causas judiciales, distribuidas en distintos fueros, lo que representa una carga de trabajo significativa para el organismo. La Ley 9692 fue sancionada por la Legislatura provincial el pasado 17 de diciembre de 2025.

