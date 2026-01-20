Trump compartió capturas de un mensaje privado que le envió Macron: "No sé qué estás haciendo con Groenlandia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este lunes una captura de pantalla de un mensaje de texto que le envió su par francés, Emmanuel Macron, en el que el mandatario galo le expresa: "No entiendo qué estás haciendo con Groenlandia". Además, le propuso organizar una cumbre del G7 en París el próximo jueves.
Fuentes del Palacio del Elíseo confirmaron a la agencia EFE que el mensaje es auténtico y que Macron invitó a Trump a hacer escala en París tras su paso por el Foro de Davos, con el objetivo de abordar desacuerdos sobre Ucrania, Groenlandia y Siria. Según esas fuentes, la difusión del texto "demuestra que el presidente francés mantiene la misma línea en público y en privado" y refleja la voluntad de Francia de hacer de su presidencia del G7 un ámbito "útil para el diálogo y la cooperación".
Embed
Los acuerdos y las diferencias
Desde el entorno del mandatario francés subrayaron que en Groenlandia “el respeto de la soberanía y la integridad territorial de los Estados no es negociable”, y reafirmaron el compromiso de los aliados de la OTAN con la seguridad en el Ártico.
En Siria, indicaron que Francia colabora con Estados Unidos en favor de la "unidad e integridad territorial" del país y del "respeto del alto el fuego", sin dejar de apoyar a sus aliados contra el Estado Islámico.
Respecto de Irán, París reiteró su exigencia de respeto a las libertades fundamentales y su respaldo a quienes las defienden.
El mensaje que Macron le envió a Trump
"Amigo mío, estamos completamente de acuerdo en el tema de Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo qué haces en Groenlandia", escribió Macron, según el mensaje revelado por Trump en Truth Social. En la misma comunicación, el presidente francés propuso una reunión del G7 en París y un encuentro bilateral durante una cena, además de invitar a representantes de Ucrania, Dinamarca, Siria y Rusia al margen de la cita.
"Puedo organizar una reunión del G7 en París el jueves por la tarde después de Davos. Cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos. Puedo invitar a los ucranianos, daneses, sirios y rusos al margen de la reunión", dice el mensaje del presidente francés.