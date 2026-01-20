Trump compartió capturas de un mensaje privado que le envió Macron: "No sé qué estás haciendo con Groenlandia"

El presidente francés le propuso a su homólogo estadounidense realizar una cumbre del G7 en París el próximo jueves, a la que podría invitar a Rusia, Ucrania y Dinamarca.

Trump compartió capturas de un mensaje privado que le envió Macron: "No sé qué estás haciendo con Gronelandia".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este lunes una captura de pantalla de un mensaje de texto que le envió su par francés, Emmanuel Macron, en el que el mandatario galo le expresa: "No entiendo qué estás haciendo con Groenlandia". Además, le propuso organizar una cumbre del G7 en París el próximo jueves.

Fuentes del Palacio del Elíseo confirmaron a la agencia EFE que el mensaje es auténtico y que Macron invitó a Trump a hacer escala en París tras su paso por el Foro de Davos, con el objetivo de abordar desacuerdos sobre Ucrania, Groenlandia y Siria. Según esas fuentes, la difusión del texto "demuestra que el presidente francés mantiene la misma línea en público y en privado" y refleja la voluntad de Francia de hacer de su presidencia del G7 un ámbito "útil para el diálogo y la cooperación".

Embed Los acuerdos y las diferencias Desde el entorno del mandatario francés subrayaron que en Groenlandia “el respeto de la soberanía y la integridad territorial de los Estados no es negociable”, y reafirmaron el compromiso de los aliados de la OTAN con la seguridad en el Ártico.

En Siria, indicaron que Francia colabora con Estados Unidos en favor de la "unidad e integridad territorial" del país y del "respeto del alto el fuego", sin dejar de apoyar a sus aliados contra el Estado Islámico.

Respecto de Irán, París reiteró su exigencia de respeto a las libertades fundamentales y su respaldo a quienes las defienden.