Dinamarca advirtió que el orden mundial y el futuro de la OTAN están en juego por las amenazas de Trump

El gobierno de Dinamarca advirtió este domingo que el orden mundial “tal y como lo conocemos” y el futuro de la OTAN están en riesgo a raíz de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump . Cabe recordar que el mandatario estadounidense advirtió de imponer aranceles comerciales para presionar por la anexión de Groenlandia .

En ese marco, el canciller danés Lars Lokke Rasmussen calificó la situación como “grave”. Además expresó su preocupación durante una visita oficial a Noruega , donde cuestionó las declaraciones del mandatario estadounidense.

“Es perturbador que el presidente (Trump) haga esas declaraciones con motivo de que una serie de aliados europeos hayan asumido la tarea (de seguridad) que él decía que se había descuidado. Eso es lo que hace problemático y paradójico”, afirmó Rasmussen, en referencia al envío de tropas europeas al territorio autónomo danés.

El jefe de la diplomacia danesa sostuvo que está en juego “ el orden mundial tal y como lo conocemos y el futuro de la OTAN ” y remarcó la necesidad de mantener el foco en los verdaderos adversarios estratégicos. “Es importante que mantengamos el foco en quiénes son nuestros enemigos”, señaló, en alusión al presidente ruso Vladimir Putin .

Las advertencias de Trump generaron un fuerte rechazo entre dirigentes europeos. Varios gobiernos criticaron este domingo la amenaza de imponer aranceles a los países que se oponen al control estadounidense de Groenlandia , al considerar que estas presiones debilitan las relaciones transatlánticas .

En ese marco, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, junto con Dinamarca, enviaron tropas a Groenlandia para participar de una misión de entrenamiento militar. Los ocho países difundieron un comunicado conjunto en el que afirmaron que “permanecerán unidos” frente a las amenazas de Washington.

Denmark will continue to engage diplomatically with US to solve crisis over Greenland, despite threats made by Washington, Danish Foreign Minister Lars Lokke Rasmussen says

Desde su regreso a la Casa Blanca hace un año, Trump insiste en su intención de tomar el control de la isla, cuya soberanía pertenece a Dinamarca. El mandatario republicano argumenta razones de seguridad nacional, al sostener que, de no hacerlo Estados Unidos, Groenlandia podría quedar bajo influencia de Rusia o China.

El viernes, Trump volvió a agitar la amenaza de aranceles y el sábado endureció su postura. “Estos países, que están jugando a un juego extremadamente peligroso, han introducido un nivel de riesgo que no es viable ni sostenible”, escribió en su red Truth Social.

Molesto por el despliegue militar europeo, el presidente estadounidense advirtió que impondrá aranceles del 10% a partir del 1 de febrero, con la posibilidad de elevarlos al 25% desde el 1 de junio, hasta que “se llegue a un acuerdo para la compra completa e íntegra de Groenlandia”.

En respuesta, los países europeos involucrados afirmaron que “las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y corren el riesgo de provocar una peligrosa espiral descendente”. “Permaneceremos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Estamos comprometidos con la defensa de nuestra soberanía”, añadieron.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que evalúa solicitar la activación del Instrumento Anticoerción de la Unión Europea, un mecanismo que permite responder a presiones económicas externas mediante restricciones comerciales o de inversión.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Países Bajos, David van Weel, calificó las advertencias de Trump como “incomprensibles” e “inapropiadas”. “Lo que está haciendo ahora mismo es chantaje”, afirmó en declaraciones al programa televisivo WNL Op Zondag.