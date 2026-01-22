Las gafas de sol de Emmanuel Macron en Davos no pasaron desapercibidas: por qué usó modelo de anteojos

El pasado martes se realizó el Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos, un evento que reunió a más de 3.000 líderes internacionales. A pesar de que cada mandatarios presentó su propio discurso, uno de los momentos que generó mayor repercusión no fue un motivo político, sino se trata de una elección estética de parte el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron .

Javier Milei en Davos: antes de su exposición, le ratificó a los empresarios que "comerciará con todo el mundo"

Durante su discurso, el mandatario llamó la atención de toda la asamblea y se convirtió en tendencia en redes sociales. Al contrario de lo que podría pensarse, la razón no fueron sus palabras, sino el hecho de que tenía puestas gafas de sol y no se las quitó en ningún momento, incluso en espacios cerrados y reuniones oficiales de alto nivel.

A partir de esta situación, que rompe con el protocolo habitual de los foros internacionales, se reveló que realizó esto por motivos médicos . Aunque las normas prohíben el uso de este tipo de accesorio, existen excepciones por salud, y este fue el caso de Macron.

El presidente habría optado por colocarse lentes oscuros con el fin de resguardar su vista de la luz directa debido a una lesión ocular. Durante su discurso de Año Nuevo ante el Ejército francés, el pasado 15 de enero, ya se le pudo observar un derrame en el ojo. Aunque este tipo de lesiones suelen ser inofensivas, causan una gran sensibilidad a la luz, por lo que los médicos recomendaron al mandatario protegerse de los potentes focos y la iluminación intensa .

En los últimos días se comenzó a hablar de que la elección del modelo de lentes no fue casual. Macron optó por unas gafas de aviador, uno de los diseños más reconocibles dentro del mundo de la moda masculina, cargado de simbolismo y referencias culturales relacionada al universo de películas Top Gun y la estética militar.

Las gafas de aviador se crearon con un motivo principal, proteger la vista de los pilotos frente a la luz extrema en vuelo. En 1986 Tom Cruise cambio el significado y a través de su película, las convirtió en un símbolo de valentía y liderazgo.

Esto significaría que al elegir este diseño, el presidente francés parece haber buscado dar un mensaje, además cubrir su necesidad médica.

plantillas varias (11)

Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación, analizó esta elección:

"La elección de unas gafas de aviador en un contexto como Davos no es casual desde el punto de vista de la imagen. El modelo aviador está históricamente vinculado a conceptos como liderazgo, autoridad y acción, pero también a una estética ligeramente rebelde, asociada al piloto, al héroe moderno y a la idea de control en situaciones complejas. Al aparecer con este tipo de gafas, Macron introduce un gesto visual que rompe con la rigidez clásica del uniforme político tradicional sin perder credibilidad".

Además el experto opinó sobre la elección en dicha conferencia: "En un foro global donde la mayoría opta por códigos estéticos conservadores, este guiño refuerza una imagen de confianza personal y dominio del espacio, sin necesidad de verbalizarlo".

Con respecto al modelo en particular, pertenece a la colección otoño-invierno de 2009 de Louis Vuitton. El nombre de las gafas es Pilot Attitude, comercializadas por unos 500 euros.