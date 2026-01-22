A las 6:30 de la mañana comenzó el acto de presentación en el que participó Javier Milei. Trump dijo que puso "fin a 8 guerras en 9 meses".

Antes de volver al país, Milei participó en Davos de la cumbre que lanzó el Consejo de Paz impulsado por Trump.

Javier Milei junto a Donald Trump en la cumbre que lanzó el Consejo de Paz.

Antes de emprender el regreso a la Argentina, el presidente Javier Milei participó en una cumbre realizada en el marco del Foro Económico Mundial, en Davos, donde se avanzó con la creación del Consejo de Paz, un nuevo organismo de alcance global promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Consejo de Paz fue presentado como una iniciativa destinada a "asegurar una paz duradera en áreas amenazadas por conflictos", con el objetivo de consolidar el liderazgo internacional de Estados Unidos por fuera de los esquemas multilaterales tradicionales.

95662d2fcd664eb4d2b42b9b0d0b9c784700aa4bw Trump lanzó el Consejo de la Paz. EFE El comité ejecutivo fundador está integrado por figuras centrales del entorno de Trump, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, el asesor Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Durante el acto de presentación, Trump destacó su rol en la resolución de conflictos internacionales y afirmó haber contribuido a detener guerras de larga duración. “Como presidente, puse fin a ocho guerras en nueve meses”, sostuvo, al mencionar conflictos entre países como India y Pakistán, Kosovo y Serbia, y la República Democrática del Congo y Ruanda, entre otros.

Embed - President Trump Participates in the Board of Peace Charter Announcement Según se informó, la Junta de Paz surgió inicialmente como parte del plan de 20 puntos impulsado por Trump para poner fin a la guerra entre Israel y Hamas, con foco en la reconstrucción y administración civil de la Franja de Gaza. El estatuto fundacional prevé la creación de un comité tecnocrático palestino para la gobernanza transitoria del enclave y el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) para sostener el alto el fuego y desarmar a grupos insurgentes.