Impulso desde Davos: fuertes subas de acciones argentinas en Wall Street tras señales internacionales

Las acciones argentinas registraron fuertes subas en Wall Street, mientras los bonos operaron con mayoría de avances y el riesgo país se mantuvo por debajo de los 570 puntos.

Las acciones argentinas mostraron un fuerte repunte en los mercados internacionales. El registro se dio en medio de una jornada marcada por las novedades que comenzaron a llegar desde el Foro Económico de Davos, donde se destacaron señales favorables para el país.

En Wall Street, las acciones argentinas llegaron a registrar subas superiores al 10%, mientras que los bonos soberanos operaron con mayoría de avances y el riesgo país se ubicó por debajo de los 570 puntos, consolidando un clima positivo para los activos locales.

Según explicaron analistas consultados por la Agencia Noticias Argentinas, los inversores reaccionaron favorablemente ante la alianza estratégica entre la Argentina y Estados Unidos, que fue destacada por voceros de la Secretaría de Estado norteamericana horas antes del inicio del foro internacional.

El presidente Javier Milei junto a su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin El presidente Javier Milei junto a su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. gentileza En la plaza local, el índice S&P Merval avanzó 3,6% en pesos, hasta alcanzar los 3.047.553,39 puntos, mientras que medido en dólares registró una suba del 4,2%, lo que le permitió superar nuevamente los 2.000 puntos.

Dentro del panel líder de la Bolsa porteña, las mayores subas de la jornada fueron encabezadas por Edenor, que ganó 11,5%, seguida por Banco Macro, con un avance del 6,7%, y por Grupo Supervielle, que registró una mejora del 5,3%.