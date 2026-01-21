Milei en Davos, guiño para Trump y defensa de reformas económicas: "Bajamos la inflación del 300 al 30%"

En su discurso en el Foro de Davos, Javier Milei destacó la baja de la inflación y defendió las reformas económicas impulsadas por su gobierno, con un fuerte mensaje a favor del libre mercado y un guiño ideológico al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras citar el lema “Make America great again”.

El presidente Javier Milei le hizo un guiño al mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, al nombrar un clásica frase “Make America great again”.

“Bajamos la inflación del 300 al 30 por ciento”, remarcó Milei al brindar un discurso en el Foro de Davos, y destacó las reformas impulsadas por el Ministerio de Modernización, a cargo de Federico Sturzenegger.

El presidente aseguró además que “es fundamental resolver los desequilibrios del mercado”. El mandatario nacional sostuvo que es imprescindible “defender el derecho a la vida y a la libertad”, al tiempo que señaló que “el derecho a la propiedad y el principio de no agresión contra otro ser humano, que incluye la agresión física o cualquier amenaza del uso de la fuerza”.

“Los políticos deben dejar de fastidiar a los que están tratando de hacer un mundo mejor”, resaltó Milei. Y agregó: “El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo”. “El socialismo suena lindo, pero termina mal”, sostuvo el mandatario nacional.

Su discurso tuvo lugar luego del de su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a reavivar la polémica por Groenlandia y lanzó advertencia a Europa.