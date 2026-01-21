Javier Milei en Davos: antes de su exposición, le ratificó a los empresarios que "comerciará con todo el mundo"

El presidente Javier Milei hablará este miércoles en el Foro Económico Mundial , donde expondrá sobre la situación de la Argentina y los ejes centrales de su programa económico. El discurso del mandatario está previsto para las 11:45 (hora argentina) , poco después de la intervención del expresidente estadounidense Donald Trump , que comenzó a las 10:30 y concentra la atención de los líderes europeos y los mercados.

La jornada de Milei en Davos comenzó temprano. A las 6:30 mantuvo una reunión con 80 empresarios internacionales , y desde las 7:30 inició una ronda de encuentros con CEOs de bancos y fondos de inversión . Entre los nombres confirmados y esperados figuran Jane Fraser (Citi), Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (Black Rock), David Solomon (Goldman Sachs), Brian Moynihan (Bank of America), Onur Genç (BBVA) y Héctor Grisi (Santander).

En ese marco, el presidente disertó en el “Country Strategy Dialogue on Argentina” ante CEO’s de todo el mundo. En el encuentro que se realizó a puertas cerradas, Milei hizo un balance de su programa económico y adelantó las próximas medidas de su gestión. Allí dijo que su Gobierno " comerciará con todo el mundo" y resaltó que los productos argentinos deben ingresar a todos los mercados.

La cumbre, que reúne a 65 jefes de Estado y más de 850 CEOs , es vista por la Casa Rosada como una oportunidad para tender puentes bilaterales , atraer inversiones y despejar dudas sobre el programa económico argentino, en un contexto internacional atravesado por fuertes tensiones geopolíticas y comerciales.

El mayor desafío para Milei será moverse en un Foro que, en los últimos años, promovió el multilateralismo, el libre comercio y un capitalismo “responsable”, pero que ahora se ve sacudido por el regreso de Trump y su agenda de capitalismo "clásico" , con énfasis en aranceles, liderazgo tecnológico e inteligencia artificial , y menos protagonismo del cambio climático.

En ese marco, a las 11:30, Milei realizará un saludo protocolar al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, ex canciller de Noruega, país que en las últimas horas ratificó su respaldo a Dinamarca frente a las declaraciones de Trump sobre una posible anexión de Groenlandia, un territorio estratégico por sus recursos de tierras raras.

A las 11:45, Milei volverá a ocupar el escenario central con un discurso de unas 25 páginas, que, según anticipan fuentes oficiales, estará enfocado en la defensa de los valores occidentales, la superioridad del capitalismo, el libre mercado y la innovación.

No obstante, su mensaje podría quedar condicionado por las definiciones previas de Trump, que mantienen en vilo a la Unión Europea y a los mercados financieros. Si bien Milei busca ratificar su alineamiento con Estados Unidos, hasta el momento no se expresó públicamente sobre el conflicto por Groenlandia, un factor que podría impactar en el clima económico global.