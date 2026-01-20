A un año de su polémico discurso en Davos, organizaciones LGBT exigen a Milei retractarse públicamente

El Frente Orgullo y Lucha, integrado por organizaciones que representan a la comunidad LGBT en Argentina, pidió que el presidente Javier Milei se retracte de los dichos “homofóbicos” que pronunció en el Foro Económico de Davos de 2025 , al cumplirse un año de aquel discurso y con la mira puesta en su próxima participación en ese encuentro internacional.

Milei sumó a su agenda en Davos la firma del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump

Según el comunicado oficial al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, Ricardo Vallarino, presidente de la organización 100% Diversidad y Derechos, sostuvo: “El presidente insultó y mintió, habilitando la violencia social e institucional contra la comunidad LGBT+. Por eso exigimos que se retracte de sus dichos en el mismo ámbito donde los pronunció en su carácter de jefe de Estado”.

Vallarino afirmó además que “su prédica de odio indignó al conjunto del pueblo argentino, como lo demostró la histórica movilización de repudio del 1 de febrero pasado”, en referencia a la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, que colmó la Plaza de Mayo y se replicó en distintas ciudades del país y del exterior. “Reiteramos que los discursos de odio matan”, remarcó.

En la misma línea, el dirigente señaló que “la ciudadanía argentina quiere vivir en paz, con igualdad, libertad y prosperidad”, y propuso “un gran acuerdo democrático contra los discursos de odio para frenar y aislar la violencia neofascista”.

El reclamo se produce a un año del discurso que Milei brindó en Davos, donde llamó a “extirpar” lo que definió como un supuesto “cáncer” , al referirse a personas LGBT+, feministas, militantes de izquierda y a distintas expresiones de disidencia política e ideológica, lo que generó un amplio repudio social y político.

Embed Lo dicho, Milei acaba de asociar directamente homosexualidad con pedofilia en Davos.



Justo él que está en contra de la ESI por ser "ideología de género" siendo la principal herramienta para detectar el abuso sexual infantil. https://t.co/37Tzsk1ITW pic.twitter.com/TY5wqdwgI4 — mauro (@MauroFdz) January 23, 2025

Desde el Frente Orgullo y Lucha advirtieron que, tras aquella movilización, el Gobierno “profundizó el camino de ataque a los derechos humanos” al firmar los decretos de necesidad y urgencia 61 y 62/25, que avanzan sobre derechos consagrados en la Ley de Identidad de Género, entre ellos la prohibición de acceder a terapias hormonales a personas travestis y trans menores de 18 años, incluso con consentimiento de sus progenitores.

“Cuando un presidente se expresa en un foro global como Davos, tiene una responsabilidad reforzada. Por eso es necesario que se retracte de afirmaciones infundadas que promueven estigmatización, desinformación y discursos de odio contra las personas LGBTI+”, sostuvo Andrea Rivas, presidenta de Familias Diversas de Argentina (AFDA).

Desde la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), su secretaria María Laura Olivier afirmó que Milei y el ex presidente estadounidense Donald Trump comparten “una mirada reaccionaria sobre la sexualidad y los derechos humanos”, y advirtió que “ambos sostienen y promueven discursos de odio contra la comunidad LGBT+, con especial ensañamiento hacia las personas travestis y trans”.

“La diversidad no es una amenaza: es un valor democrático que enriquece a la sociedad y nos interpela a construir vínculos basados en la dignidad, la igualdad y el respeto”, expresó por su parte el presidente de la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA), Maximiliano Lois, que remarcó la necesidad de fortalecer la organización colectiva frente al avance de discursos de odio.

En tanto, desde MUNAY, agrupación de familias de niñes y adolescentes trans, travestis y no binaries, advirtieron que las recientes decisiones del Gobierno “generan miedo, angustia e incertidumbre en las familias y ponen en riesgo la vida y el bienestar” de esa población, y exigieron al Parlamento que rechace los decretos firmados por el Ejecutivo.

Finalmente, las organizaciones convocaron a una asamblea en el Parque Lezama y confirmaron la realización de la segunda Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, prevista para el próximo 7 de febrero, en el primer aniversario de la movilización del 1F.