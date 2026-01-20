Milei vendría a Mendoza para hacer campaña en la previa de las elecciones municipales de febrero

En el marco de su plan de recorrer el interior del país durante la segunda mitad de su mandato, el presidente Javier Milei planea desembarca en Mendoza a mediados de febrero para hacer campaña antes de las elecciones municipales .

A un año de su polémico discurso en Davos, organizaciones LGBT exigen a Milei retractarse públicamente

Esta iniciativa forma parte del denominado “Tour de la Gratitud” , un esquema de al menos dos bajadas provinciales por mes que ya tuvo sus primeras paradas de 2026 en Córdoba y Buenos Aires.

La elección de la fecha y el destino no es casual. El mandatario busca hacerse presente en territorio mendocino entre el 17 y el 19 de febrero , apenas unos días antes de los comicios municipales del domingo 22 de febrero . En esa jornada, seis departamentos — San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz — renovarán sus Concejos Deliberantes.

Para enfrentar estos comicios, La Libertad Avanza (LLA) ha consolidado una alianza estratégica con el gobernador radical Alfredo Cornejo y el PRO . Esta coalición busca fortalecer la presencia territorial del oficialismo nacional en una provincia donde, en las pasadas elecciones de medio término, el espacio de Milei ya logró imponerse obteniendo cuatro bancas en la Cámara de Diputados.

Más allá de la coyuntura electoral inmediata en Mendoza, el desembarco presidencial tiene un trasfondo de largo plazo: sentar las bases para la reelección de Milei en 2027 .

El Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado, recibió al Presidente de la Nación, Javier Milei, en la IV Brigada Aérea. Foto: Gobierno de Mendoza

El cronograma del “Tour de la Gratitud” responde a una promesa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien aseguró que recorrerían el país "provincia por provincia" para agradecer el apoyo en las urnas y fortalecer la estructura partidaria. Además de Mendoza, la mesa de coordinación de LLA estudia posibles visitas a Entre Ríos y Jujuy durante el mismo mes.

En Mendoza, la visita genera especial expectativa en San Rafael, departamento que atraviesa un proceso para lograr su autonomía municipal, y donde la presencia del mandatario nacional podría inclinar la balanza en un escenario político altamente competitivo.

De no mediar inconvenientes de agenda, Milei volverá a caminar las calles mendocinas tres meses después de su última recorrida por la peatonal capitalina, reforzando su vínculo con uno de sus principales bastiones electorales.