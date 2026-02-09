Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 10 de febrero

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró en la tarde de este lunes $1.445 en Banco Nación. Para el inicio de este martes se espera el mismo precio. En el contexto económico del país, el Banco Central optó por pagar al FMI una de las deudas con las reservas netas en dólares que venía acumulando.

Tras la confirmación del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la adquisición de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos para afrontar el pago de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI), hubo escasa información oficial acerca de cómo se instrumentó la operación. Recién hacia el final de la semana comenzaron a conocerse algunos datos concretos.

El jueves se hizo evidente que los dólares utilizados salieron de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que recortó el avance logrado en la acumulación neta de divisas. Esa misma jornada, el balance diario de la autoridad monetaria dejó en claro que el pago se realizó con fondos propios del Central, algo que va a contramano del objetivo que había planteado Caputo de no usar los dólares comprados por el BCRA para cancelar compromisos externos.

Días antes, el Ministerio de Economía había conseguido financiamiento a través de un préstamo con bancos internacionales por USD 3.000 millones, con el cual se abonaron USD 4.200 millones a los bonistas en los primeros días de enero. En ese contexto, el vencimiento con el FMI previo a la segunda revisión del acuerdo parecía no representar una dificultad mayor. Sin embargo, el nivel de los depósitos del Tesoro obligó a que, en la antesala de esa revisión, se recurriera a las reservas del Central para cumplir con el pago.

Entre el lunes en que se anunció la compra de DEGs a Estados Unidos y el jueves siguiente no se brindaron precisiones sobre el origen de los dólares. Fue recién con la publicación de los datos oficiales del BCRA cuando se confirmó que el desembolso impactó directamente en las reservas. Ese jueves, las reservas internacionales brutas descendieron hasta USD 44.750 millones, lo que implicó una caída de USD 667 millones respecto del miércoles.

Si bien el Banco Central venía mostrando un saldo positivo en sus intervenciones (con compras que en lo que va del año superan los USD 1.400 millones), la decisión de utilizar reservas contradice la estrategia del Palacio de Hacienda de buscar fuentes alternativas de financiamiento para afrontar pagos en moneda extranjera sin resignar divisas en 2024.

dólar martes 10 febrero WEB

A pesar de contar con herramientas como el swap con Estados Unidos o incluso el acuerdo vigente con China, Caputo optó por cancelar el primer vencimiento del año con el FMI utilizando reservas del Central. Además, durante una serie de entrevistas realizadas la semana pasada, el ministro sostuvo que no planea acudir al mercado internacional de deuda para enfrentar los compromisos de este año (que superan los USD 20.000 millones), ya que su intención es fomentar el desarrollo del mercado de capitales local y dejar ese espacio disponible para que accedan las empresas y las provincias.