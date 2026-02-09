9 de febrero de 2026 - 07:30

En fotos: el debut de los cambios en las laterales del Acceso Este y los nuevos recorridos de colectivos

Las medidas buscan acostumbrar a los conductores una vez que inicien los trabajos (y cortes) en el Acceso Este. Además se prohibió el estacionamiento en un tramo importante de las colectoras.

Los Andes
Por Redacción Sociedad

Llegó el día: desde este lunes 9 de febrero, las laterales norte y sur del Acceso Este unificaron su sentido de circulación.

En toda su extensión, en la lateral norte desde Arturo González hasta el Nudo Vial, el sentido del tránsito empezó a ser de este a oeste, mientras que la lateral sur, desde el Nudo Vial hasta Arturo González, los vehículos circularon de oeste a este. Es decir, siguiendo al Acceso Este.

El radical cambio en Guaymallén se dio en la previa de las obras de remodelación, construcción de puentes, elevación de la ruta y ensanche (tercera trocha) del Acceso Este, con el fin de "acostumbrar a los conductores". Los trabajos en la traza principal empezarán en mayo, según la estimación oficial.

Además de los cambios de sentidos de circulación y la doble trocha en las laterales, desde hoy quedó prohibido el estacionamiento en ambas laterales entre los cruces de Hilario Cuadros-Cañadita Alegre y La Purísima-Curupaytí, un dato importante no sólo para los vecinos sino también para aquellos que circulan los fines de semana o en ocasiones especiales por los centros comerciales de la zona y los espacios verdes del Acceso Este.

Tanto la modificación en el tránsito de las laterales y la prohibición total de estacionamiento se mantendrán durante los trabajos de la recuperación integral del Acceso Este, con una duración estimada de hasta tres años.

Como ya se vio en el día 1, personal de Tránsito de Guaymallén coordinó la seguridad en los cruces de calles con modificaciones, a fin de informar a los ciudadanos y evitar eventuales siniestros.

Según dijeron desde el municipio, luego de un plazo prudencial, comenzarán a aplicarse multas tanto por ir a contramano en las laterales, como por estacionar en la zona no permitida.

La Municipalidad de Guaymallén lanzó un aplicativo web especial con los cambios en las laterales del Acceso Este (clic en el enlace).

El Acceso Este es un corredor estratégico por el que transitan más de 120 mil vehículos por día.

Cuando el mes pasado se hizo la apertura de los sobres para la licitación, también se informó que el tramo del Acceso Este entre la Variante Palmira y el Nudo Vial fue renombrado como Ruta Provincial 22 (ya no Ruta Nacional 7) y quedará a cargo del Gobierno de Mendoza. Es decir, dejó de estar en manos de la Nación.

La obra, considerada la más importante en cinco décadas, cuenta con un presupuesto oficial de $70.500 millones, equivalentes a unos USD 50,3 millones, que provienen del Fondo de Resarcimiento.

Para las obras en el tramo de Guaymallén comprendido entre el Nudo Vial y Arturo González, se presentaron siete ofertas, conformadas por un total de 14 empresas que participaron de manera individual o mediante Uniones Temporales de Empresas (UTE). Las propuestas fueron de:

  • Ceosa–Constructora San José–Tolcon
  • Corporación del Sur–José Chediak
  • Vialmani SA; Semisa–Hugo del Carmen Ojeda–Obras Andinas
  • Ayfra SRL–Green SA
  • Dafre SA–Panedile Argentina
  • José Cartellone Construcciones Civiles SA
En tanto, para el tramo de trabajos en la zona de Maipú, entre Arturo González y Variante Palmira, hubo 11 ofertas mediante 19 firmas:

  • Construcciones Electromecánicas del Oeste SA
  • Corporación del Sur SA - José Chediack SAICA - UT
  • Procon SRL - Mapal SACIA - UT
  • Jose Cartellone Construcciones Civiles SA
  • UTE Constructora San José SRL - Stornini SA
  • Da Fré OC SA - Construcciones Ivica y Dumandzic SA - UT
  • Se Mi SA - HCO SA - Obras Andinas SA - UT
  • Luis M Pagliara SA
  • Green SA - Tecno redes y obras SRL - UT
  • Laugero Construcciones SA - Kraft Constructora SRL - UT
  • Ayfra SRL

Por el momento sigue el proceso de evaluación de las ofertas. Luego vendrá la firma del contrato y, finalmente, el comienzo de las obras hacia mayo.

Acceso Este: cambios en los colectivos desde el 9 de febrero

Las modificaciones en las laterales del Acceso Este afectaron especialmente a algunas líneas del transporte público, por lo que los usuarios deberán estar atentos a las nuevas paradas desde este lunes.

Según informó el área de Transporte, los grupos que tuvieron modificaciones son 200, 300, 800 y 900. Además, es posible que influya en los horarios de cada recorrido.

Podés consultar horarios actualizados en la app Mendotran Cuándo Subo o en los canales oficiales de las empresas prestadoras del servicio.

Tres etapas de obra en el Acceso Este

Si bien la licitación contempla la adjudicación integral de los 11,6 kilómetros del Acceso Este en Guaymallén, el proyecto se divide en tres etapas.

La primera etapa abarca el tramo entre Arturo González y La Purísima, a la altura del denominado puente de colores del ferrocarril.

Allí se ejecutará una tercera trocha por cada sentido de circulación, junto con la ampliación de los puentes sobre el canal Pescara y el carril Ponce, que actualmente cuentan con dos trochas por mano.

La segunda etapa se extenderá desde La Purísima hasta el puente sobre la unión de las calles Sarmiento y Estrada. En este sector se construirán los tres pasos bajo nivel que permitirán vincular el norte y el sur del departamento.

Para ello, el Acceso Este se elevará a cinco metros de altura, posibilitando el cruce de las calles perpendiculares por debajo de la traza.

La tercera etapa comprende el tramo entre Sarmiento–Estrada y el Nudo Vial. En este sector, donde ya existen tres trochas por sentido, las tareas se concentrarán en repavimentación, bacheo y sellado de fisuras.

