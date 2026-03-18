Doble Vía del Este: se presentaron 10 ofertas para el tercer tramo de la obra

El gobierno de Alfredo Cornejo realizó la apertura de sobres para la licitación del tercer tramo de la Doble Vía del Este (Ruta Provincial 66), una obra clave que permitirá completar un corredor vial estratégico en la zona Este provincial. El proceso registró una fuerte participación empresaria, con un total de diez ofertas presentadas .

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El tramo licitado se extenderá a lo largo de 4,7 kilómetros, desde el Carril Centro, en Junín, hasta la Ruta Nacional 7, en San Martín. Con su ejecución, la traza alcanzará una longitud total de 12 kilómetros a lo largo de sus tres etapas.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial d e $27.150.000.000 y un plazo de ejecución de 20 meses . La obra se financia con Fondos del Resarcimiento económico que recibió la provincia.

Durante el acto, que contó con la presencia de los intendentes Raúl Rufeil (San Martín) y Mario Abed (Junín), el mandatario provincial puso en valor el avance del proyecto en un contexto nacional de retracción de la obra pública.

“ Estamos en un momento donde la obra pública a nivel nacional no ha crecido y esos atrasos en materia de infraestructura vial son muy notorios”, señaló Cornejo.

Alfredo Cornejo - doble vía del Este

Sobre la Doble Vía del Este, el mandatario la calificó como “emblemática” y remarcó que su ejecución en tres etapas, financiadas con recursos provinciales, permitirá mejorar la conectividad entre los departamentos de la región.

Cornejo también hizo referencia al contexto macroeconómico y a la paralización de obras nacionales. “Ese ordenamiento trae dificultades, como dejar de hacer obras que estaban iniciadas por Vialidad Nacional y que hoy están paradas”, sostuvo, al tiempo que indicó que la provincia ha optado por avanzar con inversiones propias.

En paralelo, mencionó la necesidad de avanzar en obras pendientes a nivel nacional y planteó la posibilidad de implementar sistemas de peaje a futuro para acelerar la recuperación de las inversiones y mejorar la regulación del uso de la infraestructura.

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí, explicó que este tercer tramo “viene a culminar la famosa Doble Vía del Este” y permitirá la conexión directa entre Rivadavia, Junín y San Martín.

La funcionaria advirtió que se trata de una obra con complejidades técnicas adicionales, principalmente por la construcción de dos puentes sobre las vías del ferrocarril. “Por eso el plazo de ejecución es de 20 meses y esperamos que las empresas hayan estudiado muy bien la oferta”, indicó.

Asimismo, detalló que los aspectos vinculados a la afectación de terrenos y activos ya fueron resueltos, lo que permitirá que la empresa adjudicataria pueda iniciar los trabajos sin demoras. En ese sentido, destacó que al tratarse de una traza nueva, se reducen interferencias como tránsito o instalaciones preexistentes.

Marité Baduí - Raúl Rufeil La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí junto con el intendente de San Martín, Raúl Rufeil.

Las empresas que se presentaron

Entre las diez propuestas presentadas figuran empresas y uniones transitorias de empresas (UTE) de trayectoria en obra pública. Estas son:

UTE Corporación del Sur – Chediack

Marcalba

Hormimac

Rovial

José Cartellone

UTE Genco – Laugero

UTE Dafre – Dumandzic

Constructora San José

Vialmani

UTE Green – San Guillermo

El tercer tramo atravesará los departamentos de Junín y San Martín, en paralelo a la Ruta Provincial 67 (calle Robert) y el carril Buen Orden. Al igual que los sectores ya ejecutados, contará con doble calzada, dos carriles por sentido, iluminación LED en el cantero central, separadores tipo New Jersey, señalización completa, calles colectoras y cruces subterráneos para servicios.

Apertura de sobre tercer tramo Doble Vía del Este

Una vez finalizada, la Doble Vía del Este permitirá una conexión directa entre Rivadavia y el corredor bioceánico del Mercosur, optimizando el transporte de cargas y reduciendo los tiempos de viaje a aproximadamente 15 minutos entre los principales puntos de la región.

La obra se suma al primer tramo ya inaugurado, entre Rivadavia y Junín. Mientras que el segundo, actualmente en ejecución, fue adjudicada a la UTE conformada por Ayfra – San José - Tolcon cuya inversión es de 14.716.580 de dólares.