Se jubiló el fiscal Santiago Garay: los casos resonantes en los que intervino

El fiscal Santiago Maximiliano Garay decidió jubilarse tras una larga trayectoria en la Justicia provincial. Su renuncia fue aceptada por el gobernador Alfredo Cornejo y se concretará a partir del 1 de abril .

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A través del Decreto Nº 430 , publicado en el Boletín Oficial este viernes con la firma del mandatario provincial, se formalizó la salida de Garay, quien estaba al frente de la Fiscalía de Instrucción Nº 38 , dentro de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente y contra Animales .

Garay se desempeñó previamente como fiscal en las unidades de Homicidios y de Delitos Económicos e Informáticos .

En una primera etapa, fue fiscal de Instrucción en casos de alta resonancia social , como la desaparición de Johana Chacón en Lavalle (2012). Intervino durante tres años, período en el que se consolidó la hipótesis de homicidio y se avanzó contra Mariano Luque , quien sería condenado en 2019 como autor del crimen.

También intervino en la causa del triple crimen del barrio Trapiche , perpetrado por Daniel Salazar en 2016 , otro caso que sacudió a la provincia por la violencia del hecho.

Luego, Garay fue reubicado en la Unidad de Delitos Económicos e Informáticos, donde llevó adelante la causa de corrupción del exintendente de Santa Rosa, Sergio Salgado. En esa etapa también investigó casos de distribución de material de abuso sexual infantil.

En el marco de esa especialización, impulsó en 2022 un proyecto de ley para la creación del agente encubierto digital, una iniciativa que fue retomada por el Poder Ejecutivo en una reforma integral del Código Procesal Penal enviada por la ministra Mercedes Rus en 2024, y que finalmente fue sancionada como la Ley Nº 9510.