2 de diciembre de 2025 - 18:20

Milei recibió en Casa Rosada a una policía porteña que se hizo viral: "¡Fílmeme, señora!"

Noelia Segura fue convocada al despacho presidencial tras el video donde desafió a una mujer: “¡Fílmeme, señora, así mi Presidente ve que estoy trabajando!”.

Milei recibió en Casa Rosada a la oficial Noelia Segura, cuya frase “¡Fílmeme, señora!” se volvió viral tras un operativo en la vía pública.

Milei recibió en Casa Rosada a la oficial Noelia Segura, cuya frase “¡Fílmeme, señora!” se volvió viral tras un operativo en la vía pública.

Foto:

Oficina del Presidente
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Lo que comenzó como un cruce callejero durante un operativo de Espacio Público terminó con una visita a la Casa Rosada. La oficial de la Policía de la Ciudad, Noelia Cristina Segura, se volvió tendencia en redes sociales luego de aparecer en un video discutiendo con una mujer en la vía pública. En la grabación, que rápidamente se viralizó, la agente pronuncia una frase que encendió el debate: “¡Fílmeme, señora! Así mi Presidente ve que estoy trabajando”. El eco de esas palabras llegó hasta el propio Javier Milei, quien decidió convocarla para reconocer públicamente su labor.

Leé además

La nueva chicana de Milei para el Chiqui Tapia tras la derrota de Barracas: 5 a 0.

La nueva chicana de Milei para "Chiqui" Tapia tras la derrota de Barracas

Por Redacción Política
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN JAVIER MILEI.

Milei sonríe: tres diputados se abren del kirchnerismo y La Libertad Avanza pasará a ser primera minoría

Por Redacción Política

El episodio ocurrió en los últimos días, en el marco de un operativo en el que participaban agentes porteños y personal de Espacio Público. Allí, una mujer cuestionó el accionar de Segura, acusándola de ser “una atrevida” por hablarle a “una señora mayor”. La oficial respondió con firmeza: “Yo tengo 40 años. Soy una señora también. Y jamás le falté el respeto”. Cuando desde fuera de cámara le informaron que estaba siendo filmada, lanzó la frase que más tarde explotó en las redes.

En el video también se observa la tensión del momento. Mientras la mujer insiste en que nadie puede echarla del lugar, Segura la interrumpe y remarca: “Usted no se puede meter en el perímetro en el que está trabajando Espacio Público”. La discusión termina cuando otra oficial solicita el DNI de la mujer que grababa, quien decide no entregarlo.

Embed

Un encuentro simbólico: respaldo político y mensaje de orden

El impacto viral del video llegó de inmediato a la Casa Rosada. Según informó la Oficina del Presidente, Milei recibió a Segura acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la flamante ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la senadora electa Patricia Bullrich; y el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez. La imagen del encuentro fue difundida oficialmente, reforzando el gesto político.

La reunión tuvo lugar horas después de la jura de Monteoliva como nueva ministra de Seguridad, en reemplazo de Bullrich, quien asumirá su banca en el Senado en diciembre. El encuentro con Segura operó así también como una señal de continuidad en la política de orden del Gobierno nacional y un gesto hacia la articulación con la Ciudad de Buenos Aires.

Embed

La nueva conducción de Seguridad y los desafíos por delante

La llegada de Alejandra Monteoliva marca una nueva etapa en la cartera de Seguridad. Con una trayectoria de 30 años en gestión pública en Argentina y Latinoamérica, Monteoliva es egresada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba y Magíster en Planificación y Gestión del Desarrollo por la Universidad de los Andes, en Colombia, donde trabajó casi dos décadas junto a organismos estatales y la Policía Nacional.

Su especialización en políticas de seguridad y análisis delictual se alinea con los objetivos que el Gobierno busca profundizar: combatir el narcotráfico, fortalecer a las fuerzas federales y consolidar la doctrina de orden que Milei reivindicó desde su administración.

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Milei encabezó el acto de ascensos de las Fuerzas de Seguridad en la última actividad oficial de Patricia Bullrich.

Milei encabezó el acto de ascensos de las Fuerzas de Seguridad en la última actividad oficial de Patricia Bullrich

Por Redacción Política
Lali presenta su primer documental biográfico en Netflix.

Cuándo se estrena el documental de Lali en Netflix y qué historias contará

Por Redacción Espectáculos
Milei busca acumular reservas por la cuenta capital: ¿puede Argentina imitar a Australia y Brasil?

Economistas advierten por la estrategia del Gobierno para sumar reservas sin frenar la desinflación

Por Redacción Economía
Milei no viajará a Washington y su encuentro con Messi no se dará.

Milei canceló su viaje a Washington y se perdió un posible encuentro con Lionel Messi

Por Redacción Sociedad