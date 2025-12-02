Milei recibió en Casa Rosada a una policía porteña que se hizo viral: "¡Fílmeme, señora!"

Noelia Segura fue convocada al despacho presidencial tras el video donde desafió a una mujer: “¡Fílmeme, señora, así mi Presidente ve que estoy trabajando!”.

Lo que comenzó como un cruce callejero durante un operativo de Espacio Público terminó con una visita a la Casa Rosada. La oficial de la Policía de la Ciudad, Noelia Cristina Segura, se volvió tendencia en redes sociales luego de aparecer en un video discutiendo con una mujer en la vía pública. En la grabación, que rápidamente se viralizó, la agente pronuncia una frase que encendió el debate: “¡Fílmeme, señora! Así mi Presidente ve que estoy trabajando”. El eco de esas palabras llegó hasta el propio Javier Milei, quien decidió convocarla para reconocer públicamente su labor.

El episodio ocurrió en los últimos días, en el marco de un operativo en el que participaban agentes porteños y personal de Espacio Público. Allí, una mujer cuestionó el accionar de Segura, acusándola de ser “una atrevida” por hablarle a “una señora mayor”. La oficial respondió con firmeza: “Yo tengo 40 años. Soy una señora también. Y jamás le falté el respeto”. Cuando desde fuera de cámara le informaron que estaba siendo filmada, lanzó la frase que más tarde explotó en las redes.

En el video también se observa la tensión del momento. Mientras la mujer insiste en que nadie puede echarla del lugar, Segura la interrumpe y remarca: “Usted no se puede meter en el perímetro en el que está trabajando Espacio Público”. La discusión termina cuando otra oficial solicita el DNI de la mujer que grababa, quien decide no entregarlo.

Embed Aplausos: "Filmeme señora, así mi presidente me ve que estoy trabajando" Excelente actitud. A la policía se la respeta, mandriles. pic.twitter.com/NmGSYu3ckm — INDIGNADO (@indignadoxd) December 1, 2025 Un encuentro simbólico: respaldo político y mensaje de orden El impacto viral del video llegó de inmediato a la Casa Rosada. Según informó la Oficina del Presidente, Milei recibió a Segura acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la flamante ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la senadora electa Patricia Bullrich; y el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez. La imagen del encuentro fue difundida oficialmente, reforzando el gesto político.

“El Presidente de la Nación respaldó a la oficial tras un episodio donde fue filmada defendiendo el orden y la seguridad”, detalló el comunicado, reiterando la frase que catapultó a Segura a la atención pública.