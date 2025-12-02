Tras la baja de Milei del sorteo FIFA, Bessent canceló su visita prevista para la próxima semana

Tras la sorpresiva baja de Milei del sorteo FIFA, el secretario del Tesoro de EE.UU. decidió suspender su visita a la Argentina, un encuentro que tenía relevancia política y económica.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, suspendió la visita que tenía programada a la Argentina para la próxima semana. La decisión se conoció luego de que el presidente Javier Milei cancelara su participación en el sorteo del Mundial 2026 en Washington, un gesto que generó malestar en la administración del presidente Donald Trump, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

Milei había anticipado que viajaría para asistir al evento, previsto para el viernes 5 en el Kennedy Center, donde se esperaba que ocupara un lugar destacado junto al mandatario estadounidense. Cabe recordar que Argentina es el vigente campeón del mundo.

Sin embargo, la semana pasada se confirmó la baja del jefe de Estado, en medio de la tensión que mantiene el Gobierno con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien sí participará del sorteo. La decisión repercutió directamente sobre la agenda bilateral.

La nueva chicana de Milei para el Chiqui Tapia tras la derrota de Barracas: "5 a 0" Guerra fría entre Javier Milei y Chiqui Tapia. A fines de octubre, tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza, Bessent había anunciado que visitaría la Argentina antes de fin de año, y el viaje estaba previsto para concretarse en los próximos días, algo que finalmente quedó sin efecto.

Bessent es una figura clave en la relación financiera entre ambos países. Fue el funcionario encargado de cerrar el swap con el Banco Central y también intervino en el mercado local mediante la compra de pesos antes y después de las elecciones legislativas. Su visita era interpretada como un gesto político relevante y una instancia para evaluar la situación económica argentina junto a las nuevas autoridades.