Milei encabezó el acto de ascensos de las Fuerzas de Seguridad en la última actividad oficial de Patricia Bullrich.

El presidente Javier Milei encabezó este viernes el acto de ascenso de integrantes de las Fuerzas de Seguridad , en una ceremonia breve realizada en el Salón Blanco de Casa Rosada , acompañado por la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich , en su última actividad al frente del área.

Patricia Bullrich presentó su renuncia formal como ministra de Seguridad tras jurar como senadora

Milei canceló su viaje a Washington y se perdió un posible encuentro con Lionel Messi

El evento comenzó con la bendición del obispo castrense, monseñor Santiago Olivera , quien invocó a la Virgen de Luján para que acompañe y “ayude” a los efectivos a llevar adelante su misión “con honor”.

Luego, Milei procedió a la entrega de sables blancos , símbolo de los ascensos formalizados durante el encuentro. Cada sable lleva grabado el nombre del oficial ascendido y la firma del Presidente .

En la ceremonia tomaron juramento los comisarios generales : Néstor Fabián Soya, Pablo Alberto Bruni, Marcelo Oscar Laures, Fausto Fernando Núñez, Carlos Luis Rodríguez Adroguer, Juan Manuel Cueto, Héctor Gabriel González, Javier Enrique Sardo, Álvaro Luis Claro, Luis María Ríos y Roberto Luis Danielis.

El Presidente Javier Milei encabezó la ceremonia de entrega de sables por los ascensos de las Fuerzas Federales de Seguridad, junto a la Senadora Patricia Bullrich. pic.twitter.com/kzOgghn1DR

Además, lo hicieron los prefectos generales : Luis Alberto Gularte, Daniel Germán Bonifacchini, Antonio Raúl Pascal y Luis Alberto Bareiro.

Finalmente, le tocó a los comisionados generales: Diego Alejandro Randisi, José Olivera, Carlos Merino, Gastón Morales, Gustavo Alberto Medina y Jorge Alejandro Quintraman.

La ceremonia también marcó el cierre de gestión de Patricia Bullrich, quien deja el ministerio para asumir como senadora nacional. Su reemplazante, Alejandra Monteoliva, estuvo presente en el acto y acompañará el recambio en la cartera.

A un costado del Salón Blanco siguieron la actividad el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.