Milei encabezó el acto de ascensos de las Fuerzas de Seguridad en la última actividad oficial de Patricia Bullrich

La ceremonia de entrega de sables se llevó a cabo en Casa Rosada y tomaron juramento comisarios generales, prefectos generales y comisionados generales.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei encabezó este viernes el acto de ascenso de integrantes de las Fuerzas de Seguridad, en una ceremonia breve realizada en el Salón Blanco de Casa Rosada, acompañado por la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, en su última actividad al frente del área.

El evento comenzó con la bendición del obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, quien invocó a la Virgen de Luján para que acompañe y “ayude” a los efectivos a llevar adelante su misión “con honor”.

Luego, Milei procedió a la entrega de sables blancos, símbolo de los ascensos formalizados durante el encuentro. Cada sable lleva grabado el nombre del oficial ascendido y la firma del Presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1995510289522217204&partner=&hide_thread=false

Los ascendidos

En la ceremonia tomaron juramento los comisarios generales: Néstor Fabián Soya, Pablo Alberto Bruni, Marcelo Oscar Laures, Fausto Fernando Núñez, Carlos Luis Rodríguez Adroguer, Juan Manuel Cueto, Héctor Gabriel González, Javier Enrique Sardo, Álvaro Luis Claro, Luis María Ríos y Roberto Luis Danielis.

Además, lo hicieron los prefectos generales: Luis Alberto Gularte, Daniel Germán Bonifacchini, Antonio Raúl Pascal y Luis Alberto Bareiro.

Finalmente, le tocó a los comisionados generales: Diego Alejandro Randisi, José Olivera, Carlos Merino, Gastón Morales, Gustavo Alberto Medina y Jorge Alejandro Quintraman.

La ceremonia también marcó el cierre de gestión de Patricia Bullrich, quien deja el ministerio para asumir como senadora nacional. Su reemplazante, Alejandra Monteoliva, estuvo presente en el acto y acompañará el recambio en la cartera.

A un costado del Salón Blanco siguieron la actividad el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

