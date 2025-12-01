Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 2 de diciembre

El precio del dólar oficial a la venta terminó este lunes a $1.475, número estable como la semana pasada. Conocé con qué precio abrirán los bancos este martes.

El dólar oficial a la venta cerró este lunes a $1.475. Sin embargo, el primer día de diciembre comienza con un pago liquidación de la Serie 1 de Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) de USD 1.012 millones. Estos bonos son títulos en dólares, emitidos por el BCRA para cancelar deudas de importadores con el exterior.

dólar martes 2 de diciembre WEB Precio del dólar para este martes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Cuál es la cotización del dólar para este martes 2 de diciembre banco por banco: Banco Nación: $1.475

$1.475 Banco Galicia: $1.470

$1.470 Banco BBVA: $1.475

$1.475 Banco Santander: $1.480

$1.480 Banco Ciudad: $1.480

$1.480 Banco Patagonia: $1.470

$1.470 Banco Macro: $1.480

$1.480 Banco Hipotecario: $1.470

$1.470 Banco Supervielle: $1.472

$1.472 Banco Credicoop: $1.475

$1.475 Banco Piano: $1.475

$1.475 Banco Comercio: $1.460

$1.460 ICBC: $1.485

$1.485 Brubank: $1.470 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país El Banco Central de la República Argentina confirmó la cancelación de un vencimiento clave correspondiente a los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL).

Según el comunicado publicado el 25 de noviembre de 2024 en su sitio institucional, la entidad informó que se desembolsaron USD 1.012 millones para cumplir con la liquidación de la Serie 1, cuyo pago estaba programado para estos días.

Este instrumento intenta regularizar la deuda comercial acumulada con importadores durante años previos creando esta como una de las herramientas centrales para ordenar el flujo de divisas destinado al comercio exterior.

