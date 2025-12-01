1 de diciembre de 2025 - 16:03

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 2 de diciembre

El precio del dólar oficial a la venta terminó este lunes a $1.475, número estable como la semana pasada. Conocé con qué precio abrirán los bancos este martes.

dólar martes 2 de diciembre

El dólar oficial a la venta cerró este lunes a $1.475. Sin embargo, el primer día de diciembre comienza con un pago liquidación de la Serie 1 de Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) de USD 1.012 millones. Estos bonos son títulos en dólares, emitidos por el BCRA para cancelar deudas de importadores con el exterior.

dólar martes 2 de diciembre

Precio del dólar para este martes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Cuál es la cotización del dólar para este martes 2 de diciembre banco por banco:

  • Banco Nación: $1.475
  • Banco Galicia: $1.470
  • Banco BBVA: $1.475
  • Banco Santander: $1.480
  • Banco Ciudad: $1.480
  • Banco Patagonia: $1.470
  • Banco Macro: $1.480
  • Banco Hipotecario: $1.470
  • Banco Supervielle: $1.472
  • Banco Credicoop: $1.475
  • Banco Piano: $1.475
  • Banco Comercio: $1.460
  • ICBC: $1.485
  • Brubank: $1.470

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

El Banco Central de la República Argentina confirmó la cancelación de un vencimiento clave correspondiente a los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL).

Según el comunicado publicado el 25 de noviembre de 2024 en su sitio institucional, la entidad informó que se desembolsaron USD 1.012 millones para cumplir con la liquidación de la Serie 1, cuyo pago estaba programado para estos días.

  • Este instrumento intenta regularizar la deuda comercial acumulada con importadores durante años previos creando esta como una de las herramientas centrales para ordenar el flujo de divisas destinado al comercio exterior.
  • El pago llega en un contexto en el que el BCRA busca mostrar solidez frente a compromisos heredados, luego de meses de tensión cambiaria y restricciones para acceder al mercado oficial.
  • La liquidación de esta serie de BOPREAL forma parte de un cronograma más amplio diseñado para atender obligaciones nominadas en la moneda extranjera sin complicar la estabilidad del sistema financiero.
  • Es por eso que con este desembolso, el Banco Central completa una etapa importante del esquema de regularización, que había sido presentado como una señal de previsibilidad para las empresas con deudas en dólares acumuladas.

La confirmación del monto exacto (alrededor de usd 1.012 millones) y su ejecución quedaron documentadas en el comunicado oficial disponible en el sitio del Banco Central, donde se detalla la naturaleza del vencimiento y el valor total abonado.

dólar martes 2 de diciembre

Según este boletín, no se verá reflejado en la variación de las reservas brutas, pero sí sobre las reservas netas. De esta forma se refuerza la intención de la autoridad monetaria de cumplir con los pagos asociados a estos bonos.

