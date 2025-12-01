Programa Hogar: la Secretaría de Energía redefine el subsidio y anuncia cambios desde 2026

La Secretaría de Energía unifica subsidios y redefine el Programa Hogar con nuevos requisitos, montos y una inscripción obligatoria que regirá desde enero de 2026.

El Gobierno confirmó que el Programa Hogar se integrará al régimen general de subsidios.

La Secretaría de Energía presentó una nueva estructura de subsidios que unifica los beneficios de luz, gas y el Programa Hogar, avanzando hacia un esquema focalizado y basado en ingresos. El Gobierno busca simplificar el acceso y fijar criterios más claros para determinar qué hogares continuarán recibiendo asistencia.

Esta reconfiguración entrará en vigencia desde enero de 2026 y afectará directamente a millones de usuarios, especialmente a quienes dependen del subsidio para la compra de garrafas. El organismo confirmó que habrá nuevas condiciones, límites de ingresos y un proceso de inscripción renovado.

Cómo impactará el nuevo subsidio del Programa Hogar anunciado por la Secretaría de Energía En la presentación del nuevo régimen, la Secretaría de Energía afirmó: “La revisión del régimen anterior permitió detectar irregularidades graves”, justificando la necesidad de una reestructuración profunda del sistema.

La Secretaría de Energía publicó los nuevos precios del gas natural en si (no de distribución), el principal componente en la tarifa final, que representa casi el 50% de la misma. / Foto: Los Andes Más de tres millones de beneficiarios mantendrán la asistencia bajo nuevas reglas. / Foto: Los Andes El organismo detalló que “desaparecen las segmentaciones por niveles N1, N2 y N3, así como la distinción entre Programa Hogar y tarifa social independientes”, lo que marca el fin del esquema vigente. También confirmó el nuevo criterio de acceso al beneficio: “Serán elegibles para recibir subsidio los hogares cuyos ingresos no superen tres Canastas Básicas Totales”, equivalente a $3.641.397 actuales.

Sobre el rol del registro existente, la Secretaría indicó: “Los ya inscriptos en el RASE no necesitarán reinscribirse”, dado que los datos serán migrados de forma automática. Además, anticipó el alcance de la transición: “Más de 3.364.065 usuarios del Programa Hogar se sumarán al régimen unificado, conservando el subsidio estatal con reglas más claras y predecibles”.