Rige una alerta naranja y otra amarilla por tormentas en Mendoza: así estará el tiempo el fin de semana

Tras una semana calurosa con temperaturas que superaron los 30°C, para este sábado está pronosticada una jornada inestable con nubosidad variable y alerta por tormentas en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.
El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de 29°C e inestabilidades en la provincia.
Tras una semana calurosa con temperaturas que superaron los 30°C, para este sábado está pronosticada una jornada inestable con nubosidad variable y alerta por tormentas en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.
Tras un viernes caluroso, este sábado seguirá el mismo panorama. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 29°C y la mínima será de 18°C.
Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Mientras que para la zona este de la provincia rige una alerta naranja por tormentas.
Por otro lado, en el departamento de Malargüe emitieron una alerta amarilla por viento Zonda.
De cara al domingo seguirá el mismo panorama, aunque con un leve descenso de la temperatura. Se espera una jornada inestable con nubosidad variable y precipitaciones en la zona de cordillera.
En tanto el lunes está prevista una jornada con poca nubosidad y leve ascenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 28°C y la mínima será de 16°C.