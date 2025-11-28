Rige una alerta naranja y otra amarilla por tormentas en Mendoza: así estará el tiempo el fin de semana

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de 29°C e inestabilidades en la provincia.

Alerta naranja y amarilla por tormentas que afectarían este sábado a Mendoza.

Tras una semana calurosa con temperaturas que superaron los 30°C, para este sábado está pronosticada una jornada inestable con nubosidad variable y alerta por tormentas en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Tras un viernes caluroso, este sábado seguirá el mismo panorama. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 29°C y la mínima será de 18°C.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Mientras que para la zona este de la provincia rige una alerta naranja por tormentas.

Por otro lado, en el departamento de Malargüe emitieron una alerta amarilla por viento Zonda.

Pronóstico extendido en Mendoza De cara al domingo seguirá el mismo panorama, aunque con un leve descenso de la temperatura. Se espera una jornada inestable con nubosidad variable y precipitaciones en la zona de cordillera.