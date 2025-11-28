28 de noviembre de 2025 - 21:20

Rige una alerta naranja y otra amarilla por tormentas en Mendoza: así estará el tiempo el fin de semana

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de 29°C e inestabilidades en la provincia.

Alerta naranja y amarilla por tormentas que afectarían este sábado a Mendoza.

Alerta naranja y amarilla por tormentas que afectarían este sábado a Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras una semana calurosa con temperaturas que superaron los 30°C, para este sábado está pronosticada una jornada inestable con nubosidad variable y alerta por tormentas en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Leé además

Alerta amarilla por tormentas

No afloja: otra vez hay alerta por tormentas con granizo y estas son las zonas alcanzadas

Por Redacción Sociedad
Alerta amarilla por tormentas que afectarían este vienres a Mendoza.

Sigue la alerta amarilla por tormentas con posible caída de granizo en Mendoza: las zonas afectadas

Por Redacción Sociedad

Tras un viernes caluroso, este sábado seguirá el mismo panorama. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 29°C y la mínima será de 18°C.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Mientras que para la zona este de la provincia rige una alerta naranja por tormentas.

Alerta por tormentas y Zonda
Alerta por tormentas y Zonda

Alerta por tormentas y Zonda

Por otro lado, en el departamento de Malargüe emitieron una alerta amarilla por viento Zonda.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al domingo seguirá el mismo panorama, aunque con un leve descenso de la temperatura. Se espera una jornada inestable con nubosidad variable y precipitaciones en la zona de cordillera.

En tanto el lunes está prevista una jornada con poca nubosidad y leve ascenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 28°C y la mínima será de 16°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el electrodomestico que si o si hay que desenchufar durante las tormentas electricas para evitar danos

El electrodoméstico que sí o sí hay que desenchufar durante las tormentas eléctricas para evitar daños

Por Andrés Aguilera
El pronóstico advierte tormenta en Zona Este para este jueves 27 de noviembre. 

Renuevan alerta amarilla por tormentas: las zonas afectadas este jueves

Por Redacción Sociedad
Alerta naranja por tormentas en Mendoza

Alerta naranja hoy por tormentas con granizo y calor extremo: las zonas alcanzadas

Por Redacción Sociedad
Caluroso y algo nublado en Mendoza para los próximos días.

Pronóstico: semana calurosa y con amenaza de tormentas en Mendoza

Por Redacción Sociedad