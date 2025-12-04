Qué dijo Paulina Rubio sobre las versiones de desalojo y de problemas económicos

Paulina Rubio volvió a ser noticia a raíz de una ola de versiones que aseguraban que había sido desalojada de su casa en Miami por problemas económicos. El rumor tomó fuerza tras un comentario en la televisión mexicana que rápidamente se replicó en distintos portales, donde se habló de supuestas dificultades financieras y de conflictos legales que arrastraría desde hace años.

Sin embargo, la historia dio un giro cuando fuentes cercanas a la cantante negaron por completo esa situación y la información difundida no coincidiría con la realidad. “ Todo es mentira. Ella ya no vive en esa casa , pero no la echaron de ningún sitio”, aseguraron, con intención de poner fin a la especulación.

El tema comenzó cuando Maxine Woodside mencionó en Todo para la Mujer que Rubio atravesaba problemas económicos vinculados a sus prolongados litigios con Nicolás Vallejo-Nájera, Colate, y Gerardo Bazúa.

A partir de ese comentario, surgieron versiones que hablaban incluso de deudas hipotecarias y retrasos en el pago del alquiler , lo que habría derivado en un supuesto desalojo .

La repercusión fue tan grande que allegados a la artista decidieron comunicarse para transmitir su posición. Según contaron, Paulina se sorprendió por la cantidad de mensajes que recibió.

La palabra de Paulina Rubio

Frente al revuelo, expresó que no tenía intención de salir a desmentir cada rumor que circula sobre su vida privada. “Yo no voy a desmentir nada porque yo tengo mis problemas y mis cosas. Mi trabajo y mis niños”, afirmó.

El informante reiteró la postura de la cantante, que no quiso darle entidad a la polémica y mantuvo su foco en lo que considera prioritario: su rol como madre. “Todo es mentira. Me dijo que eso es falso. Ella ya no vive en esa casa, pero no la han echado de ningún sitio”, insistió.

Por otro lado, se confirmó que la salida de la vivienda no respondió a un conflicto judicial. La familia dejó la casa en abril de 2025 mediante un acuerdo privado, cuya resolución formal se cerró el 3 de diciembre del mismo año.

Además, allegados señalaron que Rubio no posee propiedades en el condado de Miami-Dade, por lo que un desalojo por hipoteca resulta imposible, un dato que desarma por completo la teoría que circuló en redes y medios.