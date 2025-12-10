El Gobierno volvió al mercado de deuda y captó U$S 1.000 millones en la licitación del Bonar 2029N

El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, informó que se recibieron propuestas por U$S 1.420 millones, donde participaron más de 2500 inversores.

“Tras casi 8 años de ausencia en los mercados de financiamiento en moneda extranjera, el Tesoro colocó 1.000 millones de un nuevo bono a 4 años, con cupón del 6,5%, bajo legislación argentina. Se recibieron un total de ofertas por más de 1.400 millones, de un total de más de 2500 inversores”, detallaron.

Con la tasa del 9,26% anual, el Gobierno estaría pagando aproximadamente US$92,6 millones por año, según pudo calcular Noticias Argentinas. El bono cuenta con amortización íntegra al vencimiento, una característica que -según el Gobierno- contribuyó al resultado alcanzado.