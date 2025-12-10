10 de diciembre de 2025 - 20:35

El Gobierno volvió al mercado de deuda y captó U$S 1.000 millones en la licitación del Bonar 2029N

El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, informó que se recibieron propuestas por U$S 1.420 millones, donde participaron más de 2500 inversores.

Javier Milei junto a Luis Caputo

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno Nacional consiguió una nueva inyección de financiamiento en dólares tras colocar un bono que despertó interés en el mercado y permitió asegurar un monto importante. La operación se realizó este miércoles y se midió el apetito inversor, que fueron más de 2500.

Luego de casi 8 años de ausencia en los mercados de financiamiento en moneda extranjera, el Tesoro colocó 1.000 millones de un nuevo bono a 4 años, con cupón del 6,5%, bajo legislación argentina. Se recibieron un total de ofertas por más de 1.400 millones, de un total de más de 2500 inversores.

El Ministerio de Economía, conducido por el funcionario Luis Caputo, informó que -en licitación del Bonar 2029N- logró obtener U$S 1.000 millones a una tasa anual del 9,26%. Según detallaron, se recibieron propuestas por U$S 1.420 millones, aunque finalmente se adjudicó el monto previamente anticipado.

Con la tasa del 9,26% anual, el Gobierno estaría pagando aproximadamente US$92,6 millones por año, según pudo calcular Noticias Argentinas. El bono cuenta con amortización íntegra al vencimiento, una característica que -según el Gobierno- contribuyó al resultado alcanzado.

“Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de ‘fundamentals’ económicos”, señaló el Ministerio de Economía.

“El resultado de esta colocación será utilizado para el pago de la amortización de los Bonares 2029 y 2030 el próximo 9 de enero”, concluyeron.

A continuación, los totales de la licitación:

Economía
Resultado de licitación del Bono del Tesoro Nacional.

