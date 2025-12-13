Sunsetstrip 2025 de Hernán Cattaneo: Ecos del espectáculo de electrónica que aún resuena en la montaña

En su edición más ambiciosa hasta la fecha, el icónico show encabezado por Hernán Cattaneo reunió a más de 22 mil personas a lo largo de tres días consecutivos en el escenario natural del Gran Hotel Potrerillos . Música, paisaje y comunidad convivieron en un entorno excepcional, reafirmando a Sunsetstrip no solo como un evento musical, sino como un verdadero movimiento cultural y turístico.

Durante estas tres jornadas irrepetibles, la música marcó el pulso del paisaje y la puesta en escena llevó la experiencia a un nuevo estándar. Un despliegue visual que rediseñó el sonido sobre la montaña y dialogó con el entorno sin imponerse. Cada noche tuvo identidad propia: la fuerza colectiva bajo la lluvia del sábado, la armonía perfecta del domingo y la celebración expansiva del lunes se combinaron en una experiencia integral y única.

El clima, tan impredecible como inusual para Mendoza, terminó siendo un protagonista más del relato. El sábado, Marienne y Marcelo Vasami ofrecieron una apertura sólida y ascendente, preparando el terreno para el solo de Hernán Cattaneo. Luego fue el turno del gran Danny Tenaglia , con un set cargado de historia y presencia. El cierre llegó con el esperado B2B entre ambos DJs, sellando el primer día con una idea clara y contundente: ni la lluvia puede competir con la música cuando miles de personas eligen seguir bailando.

El domingo, Meinz abrió la tarde con precisión y coherencia; siguiendo ese hilo narrativo apareció el dúo Paax , potenciando la progresión hacia el atardecer. HVOB entregó uno de los momentos más celebrados del fin de semana, con un live hipnótico que dialogó directamente con la montaña. El cierre quedó en manos de Hernán Cattaneo, con un set de cuatro horas de progressive elegante y potente, coronado por un cielo ideal.

El lunes, tercer y último día, Sunsetstrip respiró celebración plena. Con un sol radiante, B.I.R.D.DD. aportó un inicio cálido, mientras Martín García continuó con un set cargado de historia, emoción y beats compartidos con el público. Finalmente, Hernán Cattaneo ofreció un extended set de seis horas , ya convertido en un clásico para el cierre. Un viaje emocional y preciso que reafirmó la identidad del show y su vínculo profundo con el público y con la montaña mendocina.

La montaña como protagonista

El escenario minimalista, con las formaciones rocosas como protagonistas absolutas, anticipaba desde el inicio que algo especial estaba por suceder. Todo el diseño fue pensado para crecer de menos a más en cada jornada, construyendo un relato técnico que se desplegó en capas.

Con la caída de la noche llegó el primer gran salto de producción: un show de rayos láser, los más potentes del país, comenzó a dibujar el cielo de Potrerillos. Levantar la mirada y ver esas serpentinas de luz, sin inicio ni fin, proyectándose sobre la montaña generó una sensación de inmensidad casi irreal, reforzando el carácter inmersivo que define a Sunsetstrip.

Minutos después apareció el segundo punto de quiebre. Dos grúas emergieron detrás del escenario sosteniendo un aro de luz móvil de más de 12 metros de diámetro, suspendido a 45 metros de altura. Este factor sorpresa dio identidad propia a cada noche, con una performance diseñada especialmente para cada show, combinando movimientos verticales y traslaciones en múltiples ejes.

Sunsetstrip - Mendoza 2025 - DIA 3 cattaneo Prensa Folk

Una vez en acción, el anillo lumínico capturó la atención hasta el último minuto. Un espectáculo perfectamente sincronizado con la música, la narrativa visual y la puesta general, construyendo un relato completo y coherente. Una vez más, el despliegue sensorial potenció —como cada año— la esencia misma de la experiencia Sunsetstrip.