Vuelve a Mendoza la experiencia inmersiva más impactante: Van Gogh y los maestros de la pintura europea

Una muestra inmersiva invita a recorrer la obra del pintor neerlandés y otros grandes referentes del arte europeo a través de tecnología, música y proyecciones envolventes.

Mendoza suma un plan cultural para vivir desde adentro, a partir del sábado 20 de diciembre, en el Espacio Arizu, con la muestra “Van Gogh y los maestros de la pintura europea”, una propuesta internacional inmersiva que ya giró por grandes ciudades del mundo y ahora llega a Godoy Cruz con una experiencia multisensorial de alto nivel.

La muestra podrá visitarse todos los días durante la temporada de verano, de 16 a 00 horas, en el Espacio Arizu (Belgrano 1335, Godoy Cruz). Cada visita tiene una duración aproximada de una hora, con un cupo máximo de 100 personas por turno.

Muestra Van Gogh y los maestros del arte europeo Muestra Van Gogh y los maestros del arte europeo. LM comunicación. Muestra Van Gogh y los maestros del arte europeo Muestra Van Gogh y los maestros del arte europeo LM comunicación Las entradas ya se encuentran disponibles en Tuentrada.com y en Maxi Mall (9 de Julio y Las Heras, Ciudad). La preventa general tiene un valor de 15.000 pesos, mientras que el pack familiar cuesta 45.000 pesos e incluye a dos adultos y dos menores a partir de los 5 años. Los niños menores de esa edad ingresan sin cargo, siempre acompañados por un adulto.

La exhibición propone una nueva forma de vincularse con el arte, alejándose del formato tradicional del museo. A través de proyecciones de gran escala, más de 70 obras emblemáticas de Vincent van Gogh y de destacados referentes del impresionismo como Claude Monet, Edgar Degas y Édouard Manet envuelven al público en un recorrido visual en 180 grados, donde paredes, techos y pisos se transforman en superficies de proyección. La experiencia se completa con música especialmente diseñada y una narración que acompaña el recorrido.

El uso de tecnología de última generación permite una inmersión total en el universo creativo del artista neerlandés. Las imágenes en gran formato y la sala inmersiva principal funcionan como eje central de la muestra, invitando a contemplar las obras desde una perspectiva sensorial y envolvente.