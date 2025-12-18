Cuánto cuesta el pan dulce de Havanna, el más codiciado de Argentina

El pan dulce de Havanna volvió a posicionarse como uno de los productos más buscados para las Fiestas, impulsado por su receta premium y la fuerte presencia de la marca en el segmento de precios , consumo estacional y regalos gastronómicos.

Según los valores que se observan hoy en plataformas de venta online, el clásico pan dulce relleno se ubica dentro de un rango que refleja el incremento general del mercado navideño.

El modelo más popular es el Pan Dulce Havanna con chips de chocolate y dulce de leche de 600 gramos , cuyo precio actual ronda los $19.900 .

En varias tiendas aparece sin stock , lo que evidencia la fuerte demanda previa a Navidad y Año Nuevo.

Este producto destaca por su relleno del 40% de dulce de leche y chocolate , una combinación que lo diferencia del resto y lo posiciona en la categoría “premium” dentro del mercado de panificados navideños.

image

Por qué es uno de los más caros de la categoría

El valor se explica por varios factores:

Ingredientes de alta calidad , con fuerte presencia de dulce de leche.

Marca consolidada , asociada al turismo, las confiterías tradicionales y la gastronomía argentina.

Ediciones estacionales , que elevan la demanda en diciembre.

Presentación premium, que lo convierte en un regalo frecuente.

En un mercado donde los pan dulces industriales oscilan entre $6.000 y $12.000, Havanna se ubica claramente en un segmento superior, similar al de las confiterías artesanales.

Cómo se compara con otras opciones navideñas

El precio de $19.900 coloca al pan dulce de Havanna por encima del promedio nacional, pero sigue siendo competitivo frente a algunos productos de repostería artesanal que superan los $25.000 o incluso los $30.000 en versiones rellenas.