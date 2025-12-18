18 de diciembre de 2025 - 13:06

Cuánto saldrá preparar sánguches de miga en diciembre 2025: precios y promos para las fiestas

Promos de pan, fiambres y queso, precios actualizados y opciones para ahorrar al preparar sánguches de miga en las fiestas de fin de año.

Los sánguches de miga siguen siendo una de las opciones más elegidas para las fiestas por su rendimiento y practicidad.

Los sánguches de miga siguen siendo una de las opciones más elegidas para las fiestas por su rendimiento y practicidad.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Los sánguches de miga son un infaltable de las fiestas argentinas por su practicidad y porque rinden para muchos invitados. Sin embargo, en un contexto económico marcado por subas sostenidas de precios, planificar el menú implica mirar con atención el presupuesto familiar.

Leé además

cuanto cuesta el pan dulce de havanna, el mas codiciado de argentina

Cuánto cuesta el pan dulce de Havanna, el más codiciado de Argentina

Por Andrés Aguilera
confirmado: nuevo precio para la honda pcx 160 en diciembre

Confirmado: nuevo precio para la Honda PCX 160 en diciembre

Por Andrés Aguilera

Según el INDEC, la inflación de noviembre de 2025 fue del 2,5% y acumuló un 27,9% en los primeros once meses del año, con alimentos y bebidas aumentando 2,8% mensual. Con la suba aún presente en los alimentos, el costo del pan, los fiambres y el queso se vuelve determinante para quienes planean incluir sánguches de miga en la mesa de fin de año.

Cuánto saldrá armar sánguches de miga en diciembre 2025 con promos de pan, fiambres y queso

Para quienes quieren ajustar gastos y cerrar el año con precios más accesibles, varias tiendas locales ya publicaron sus combos:

1. Granja Benedetti

  • Promo con 360 gramos de jamón cocido natural GB + 290 gramos de queso barra Temblay + pan de miga La Española x 50 unidades a $15.990.

  • Promo con 340 gramos de jamón cocido Piacentino + 300 gramos de queso dambo Pionero + pan de miga La Española x 50 unidades a $12.990.
Sandwiches de miga
Sandwiches de miga (2)

Desde Granja Benedetti señalaron que la promoción es válida “del 18/12 al 31/12 o hasta agotar stock”. Las ofertas están disponibles en todas sus sucursales, excepto en General Paz, Cortaderas y Paso de los Andes.

2. Moretti Fiambres y Quesos

  • Promo pan de miga x 100 unidades + paleta 650 gr + queso barra 650 gr a $22.900.

  • Promo pan de miga x 100 unidades + con jamón Grassetto + queso barra a $26.900.

  • Promo pan de miga x 100 unidades + con jamón Paladini + queso barra a $29.900.
Sandwiches de miga (3)

Los locales están ubicados en Lamadrid esquina Uspallata, en Dorrego; Panamericana, San Martín esquina Neuquén, en Godoy Cruz; y Sáenz Peña y Norton, en Luján de Cuyo. Además, informaron que se pueden realizar reservas abonando el total del pedido.

3. Centro de Lácteos y Fiambres

  • 500 gr de paleta + 500 gr de queso barra + pan de miga x 100 unidades a $17.999,99.

  • 500 gr de mortadela + 500 gr de queso barra + pan de miga x 100 unidades a $18.999,99.

  • 500 gr de paleta cocida + 500 gr de queso barra + pan de miga x 100 unidades a $19.999,99.

Sandiwiches
Sandiwiches (2)
Sandiwiches (3)

La firma cuenta con sucursales en Rodríguez Peña 1959 y Paso de los Andes 1762, en Godoy Cruz; Alberdi 1151 y Bandera de los Andes 3316, en Guaymallén. Atienden de lunes a viernes en doble turno y los sábados por la mañana y la tarde, con horarios especiales en la sucursal de Rodríguez Peña.

Cómo hacer sánguches de miga de forma económica para las fiestas

Una alternativa para cuidar el bolsillo es preparar sánguches clásicos de jamón y queso, usando medio kilo de cada fiambre y una mezcla simple para humectar el pan.

Paso a paso:

  1. Calentar la leche junto con la manteca hasta lograr una mezcla homogénea, sin necesidad de integrarla por completo.

  2. Usar una lámina de pan más gruesa como base para la torre de sánguches, lo que ayuda a conservar la humedad.

  3. Colocar una lámina de pan, humedecerla bien con la mezcla, prestando atención a los bordes.

  4. Distribuir el jamón, queso o fiambre elegido cubriendo toda la superficie.

  5. Tapar con otra lámina de pan, volver a humedecer y repetir el proceso hasta completar todas las rebanadas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

confirmado: nuevo precio para la honda elite 125 en diciembre

Confirmado: nuevo precio para la Honda Elite 125 en diciembre

Por Andrés Aguilera
La inflación de noviembre de 2025 fue del 2,5%, según el INDEC, aunque muchas familias cuestionan ese dato porque el impacto en sus bolsillos resulta mucho mayor.

El dato de inflación de noviembre según el Indec no refleja el gasto del presupuesto de las familias

Por Redacción Economía
fiat confirmo el inesperado precio del cronos para diciembre

Fiat confirmó el inesperado precio del Cronos para diciembre

Por Andrés Aguilera
Pampita presentó su línea de decoración y sorprendió con los precios.

Pampita lanzó una marca de decoración y una maceta cuesta casi $2 millones

Por Redacción Espectáculos