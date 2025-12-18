Cuánto saldrá preparar sánguches de miga en diciembre 2025: precios y promos para las fiestas

Los sánguches de miga son un infaltable de las fiestas argentinas por su practicidad y porque rinden para muchos invitados. Sin embargo, en un contexto económico marcado por subas sostenidas de precios, planificar el menú implica mirar con atención el presupuesto familiar.

Confirmado: nuevo precio para la Honda PCX 160 en diciembre

Cuánto cuesta el pan dulce de Havanna, el más codiciado de Argentina

Según el INDEC , la inflación de noviembre de 2025 fue del 2,5% y acumuló un 27,9% en los primeros once meses del año, con alimentos y bebidas aumentando 2,8% mensual. Con la suba aún presente en los alimentos, el costo del pan, los fiambres y el queso se vuelve determinante para quienes planean incluir sánguches de miga en la mesa de fin de año .

Para quienes quieren ajustar gastos y cerrar el año con precios más accesibles, varias tiendas locales ya publicaron sus combos:

Desde Granja Benedetti señalaron que la promoción es válida “ del 18/12 al 31/12 o hasta agotar stock ”. Las ofertas están disponibles en todas sus sucursales, excepto en General Paz, Cortaderas y Paso de los Andes.

Promo con 360 gramos de jamón cocido natural GB + 290 gramos de queso barra Temblay + pan de miga La Española x 50 unidades a $15.990 .

2. Moretti Fiambres y Quesos

Promo pan de miga x 100 unidades + paleta 650 gr + queso barra 650 gr a $22.900 .

Promo pan de miga x 100 unidades + con jamón Grassetto + queso barra a $26.900 .

Promo pan de miga x 100 unidades + con jamón Paladini + queso barra a $29.900.

Sandwiches de miga (3)

Los locales están ubicados en Lamadrid esquina Uspallata, en Dorrego; Panamericana, San Martín esquina Neuquén, en Godoy Cruz; y Sáenz Peña y Norton, en Luján de Cuyo. Además, informaron que se pueden realizar reservas abonando el total del pedido.

3. Centro de Lácteos y Fiambres

500 gr de paleta + 500 gr de queso barra + pan de miga x 100 unidades a $17.999,99 .

500 gr de mortadela + 500 gr de queso barra + pan de miga x 100 unidades a $18.999,99 .

500 gr de paleta cocida + 500 gr de queso barra + pan de miga x 100 unidades a $19.999,99.

Sandiwiches

Sandiwiches (2)

Sandiwiches (3)

La firma cuenta con sucursales en Rodríguez Peña 1959 y Paso de los Andes 1762, en Godoy Cruz; Alberdi 1151 y Bandera de los Andes 3316, en Guaymallén. Atienden de lunes a viernes en doble turno y los sábados por la mañana y la tarde, con horarios especiales en la sucursal de Rodríguez Peña.

Cómo hacer sánguches de miga de forma económica para las fiestas

Una alternativa para cuidar el bolsillo es preparar sánguches clásicos de jamón y queso, usando medio kilo de cada fiambre y una mezcla simple para humectar el pan.

Paso a paso: