El 12 de diciembre de 2015 , el lago Potrerillos -en la localidad homónima de Luján de Cuyo y una de las puertas de ingreso a la Cordillera de los Andes mendocina- se convirtió en el escenario de un episodio tan trágico como misterioso. Tras una brusca y temeraria maniobra, el helicóptero en el que iban dos personas se estrelló en el espejo de agua, hundiéndose en apenas unos pocos minutos .

"Recordar es volver a pasar por el corazón": emotivo recuerdo del nene que falleció en la tragedia del parque

A diez años de esta tragedia , los restos de la aeronave fueron rescatados (destruidos) los días posteriores. Sin embargo, jamás hubo rastros de ninguno de los dos tripulantes . ¡Y eso que se los buscó incansablemente! Los detalles de una de las jornadas más fatídicas en los más de 20 años de vida de este concurrido y turístico lago mendocino.

¿Puede un lago “tragarse” un helicóptero entero y borrar para siempre el rastro de quienes lo tripulaban? La pregunta, que parece sacada de una película de terror o de un relato fantástico, tiene una respuesta inquietante en Mendoza: todo pareciera indicar que sí.

A 10 años de la tragedia: el día en que el lago Potrerillos "se tragó" un helicóptero y a sus dos tripulantes.

El próximo viernes, 12 de diciembre de 2025, se cumple una década del trágico accidente aéreo que dejó un misterio todavía sin resolver. Se trata de la desaparición del piloto Carlos Zarlenga y del camarógrafo Luis Barreras, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados , pese a uno de los operativos de rescate más grandes que se recuerden en el lago Potrerillos.

Para la reconstrucción de este accidente fatal hay que remontarse a la mañana del sábado 12 de diciembre de 2015. Era una mañana más, casi rutinaria, para el equipo que grababa imágenes para The Challenge (El Desafío), un reality show coproducido por MTV y la productora Bunim/Murray .

A 10 años de la tragedia: el día en que el lago Potrerillos "se tragó" un helicóptero y a sus dos tripulantes.

Aquella mañana se habían propuesto, mediante un viaje en helicóptero, capturar tomas aéreas del embalse y que, además, ya era por entonces uno de los escenarios naturales más imponentes de la Cordillera de los Andes en Mendoza. Pero lo que ocurriría minutos después abriría un enigma que, diez años más tarde, sigue sin resolverse.

Una maniobra de riesgo y un impacto mortal

El reloj marcaba que habían pasado unos pocos minutos de las 8 del sábado 12 de diciembre de 2015. El helicóptero, un Bell 206 B pilotado por Zarlenga, volaba a muy baja altura y casi rozando la superficie del lago. Aquella mañana, la luz, el tiempo y la calma del agua ofrecían una postal perfecta para las tomas que buscaban desde la productora.

Vuelo Vertical 1 A 10 años de la tragedia: el día en que el lago Potrerillos "se tragó" un helicóptero y a sus dos tripulantes. Gentileza: Vuelo Vertical

Sin embargo, esa misma calma silenciosa -casi en medio de la nada- sería interrumpida por una explosión que nadie presenció. De hecho, fueron los peritajes posteriores los que confirmaron que había existido esa explosión.

Según la investigación oficial, la hélice principal del helicóptero impactó contra el agua durante un descenso demasiado agresivo (y no recomendado). El golpe en la superficie desencadenó una secuencia letal: pérdida instantánea de control, explosión y posterior hundimiento de la nave.

Todo a menos de 300 metros del punto de aterrizaje programado, en la zona sur del paredón del dique.

Volaban sin autorización

Entre tantos datos relevantes que arrojó la investigación, durante los días posteriores se confirmó que la productora había solicitado al Gobierno de Mendoza una autorización para realizar vuelos rasantes sobre el lago Potrerillos. No obstante, dicho pedido había sido denegado por considerarse "demasiado riesgoso".

Pese a la negativa, el helicóptero siniestrado volaba a apenas 15 metros de la superficie al momento del trágico accidente. Según la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), este detalle fue uno de los factores determinantes.

Texto (4) A 10 años de la tragedia: el día en que el lago Potrerillos "se tragó" un helicóptero y a sus dos tripulantes Archivo Los Andes

"Los motivos del hundimiento no pudieron ser establecidos con certeza”, concluyó en su informe final la JIAAC, aunque admitieron que la principal hipótesis estaba relacionada a un error de pilotaje.

Megaoperativo de rescate y la declaración como fallecidos

La explosión y posterior caída del helicóptero activaron un operativo de búsqueda pocas veces visto en Mendoza. Participaron la Policía, Bomberos Voluntarios de Luján, personal de la Dirección Provincial de Náutica, equipos especializados en buceo de profundidad y hasta la Armada Argentina.

Texto (3) A 10 años de la tragedia: el día en que el lago Potrerillos "se tragó" un helicóptero y a sus dos tripulantes. Gentileza: Vuelo Vertical

El 21 de diciembre, 9 días después del accidente, los rescatistas lograron dar con la cabina y parte del fuselaje del helicóptero a 60 metros de profundidad. Sin embargo, no había rastro alguno de los tripulantes. Ni cuerpos, ni restos de ropa, ni señales de que hubieran logrado salir por su cuenta. Nada de nada.

La búsqueda de Zarlenga y de Barreras se extendió durante 30 días e incluyó rastrillajes acuáticos, sensores, drones, cámaras sumergibles y embarcaciones que cubrieron prácticamente todo el embalse. Al cumplirse el plazo protocolar, y sin indicio alguno de los tripulantes, la operación fue suspendida y ambos fueron declarados oficialmente fallecidos.

El comunicado que trajo más misterio todavía

Si de por sí el caso ya era, además de trágico y triste, misterioso; un comunicado difundido durante las horas posteriores a la caída del helicóptero trajo más confusión todavía. Y es que en un comunicado oficial, la productora Bunim/Murray aseguró que “ningún miembro del equipo se encontraba a bordo”.

Esta aclaración -que nada aclaraba- chocaba de frente con la realidad. Porque, si bien Zarlenga era piloto, Barreras formaba parte del staff técnico. Y, lejos de aportar algo de claridad que permitiera entender algo más de la tragedia, sembró más dudas todavía.

Vuelo Vertical 6

A una década del accidente, las profundidades del lago Potrerillos siguen guardando secretos que nadie ha logrado descifrar. La vieja villa de Potrerillos -o los restos de ellas- se destacan entre ellos. Y también están aquellos más tristes y angustiantes, como son los cuerpos de Carlos Zarlenga y Luis Barreras.

Sus restos jamás aparecieron y el misterio permanece suspendido en el fondo, donde la visibilidad es mínima y la topografía subacuática resulta extremadamente compleja.