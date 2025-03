El Ministerio de Salud absorberá el Instituto Nacional del Cáncer tras detectar irregularidades

El Ministerio de Salud anunció este lunes que absorberá las funciones del Instituto Nacional del Cáncer (INC) , en el marco de un decreto del Gobierno que busca reducir la estructura del Estado. La medida, definida como una “centralización” de tareas, se aplicará a través de una de las secretarías de la cartera sanitaria y responde a la detección de problemas administrativos y logísticos en el organismo.

“Es un cambio administrativo que apunta a corregir los problemas encontrados, optimizar los procesos de compra y mejorar la calidad de la atención al paciente oncológico”, explicaron desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones. Aseguraron, además, que la continuidad de los programas garantizados por el INC no se verá afectada.

La decisión de absorber el INC llega también tras la renuncia de su directora, Verónica Pesce, ocurrida en enero pasado. Pesce dejó el cargo luego de que el ministerio solicitara la baja de 56 contratos, lo que derivó en un conflicto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otros gremios. De los 177 empleados con los que contaba el INC en diciembre, a principios de año, 57 no tuvieron renovación de contrato. Actualmente, el ministerio asegura que los 120 trabajadores restantes se integrarán a la Secretaría de Gestión Sanitaria.