El presunto testaferro de Toviggino tenía una tarjeta corporativa de AFA con gastos de $50 millones por mes

La investigación judicial sobre el presunto lavado de dinero vinculado a la AFA en una mansión en Pilar sumó una prueba clave, al indicar que la tarjeta de crédito de uno de los propietarios de ese inmueble, Luciano Pantano, estaba asociada a una cuenta corporativa de la entidad que dirige Claudio Chiqui Tapia .

El juez en lo penal económico, Marcelo Aguinsky , confirmó que el monotributista Luciano Pantano , señalado como presunto testaferro, utilizaba una tarjeta de crédito corporativa de la AFA para abonar gastos personales y servicios por una suma cercana a los 50 millones de pesos mensuales .

Según los informes periciales sobre la tarjeta American Express utilizada por Pantano, los consumos promedio de 50 millones de pesos se mantuvieron durante todo el año 2025. Entre los gastos más llamativos se encuentra el pago de los telepases de 54 vehículos de alta gama que fueron secuestrados en la propiedad de Villa Rosa, Pilar.

Esta vivienda, valuada en aproximadamente 20 millones de dólares y adquirida anteriormente a Carlos Tevez, figura a nombre de la sociedad Real Central SRL .

Algunos de los vehículos encontrados en la mansión de Pilar.

Los titulares de esta firma son el propio Pantano y su madre, Ana Conte, una mujer jubilada. Para la justicia, el ilícito precedente de estas maniobras de lavado sería una administración fraudulenta cometida en perjuicio de la AFA a través de sus propios directivos.

La conexión con la cúpula de la AFA

La investigación refuerza el vínculo entre la familia Pantano y el entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio Tapia. El expediente detalla que Luciano Pantano es señalado como el presunto prestanombre de Toviggino.

quinta mansión chiqui tapia

Además, la hija de Toviggino aparece registrada como propietaria de la misma mansión en los registros relevados. Mientras que Máximo Toviggino, hijo del dirigente, figura en la nómina de invitados habituales al domicilio bajo investigación.

El juez Aguinsky rechazó un planteo para trasladar la causa al Juzgado Federal de Campana, argumentando que el "núcleo de la investigación" no es la propiedad en sí, sino la AFA.

En su resolución, el magistrado destacó que la sede de la calle Viamonte, donde llegaban los resúmenes de la tarjeta corporativa, se encuentra a escasos 800 metros de su tribunal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, el fiscal Claudio Navas Rial vinculó este caso con otra causa por presunta evasión de aportes e impuestos por 19 millones de pesos que enfrenta la asociación. Por el momento, la Justicia ha habilitado la feria judicial de enero para continuar con las diligencias, que incluyen citaciones a pilotos de helicópteros que operaban en la mansión y declaraciones clave de otros implicados.