El Gobierno cerraría la obra social para Gendarmería y Prefectura y avanza hacia la cobertura privada

Tras detectar una deuda millonaria en IOSFA y un fuerte malestar en los efectivos, la gestión de Alejandra Monteoliva licitará el servicio a servicios de medicina prepaga privadas.

El Gobierno avanza con el cierre de la obra social de Gendarmería y Prefectura

El Gobierno avanza con el cierre de la obra social de Gendarmería y Prefectura

A través de un decreto que se publicaría la próxima semana con la firma del presidente Javier Milei, el Gobierno oficializará la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) para las fuerzas de seguridad federales.

Esta medida responde a una crisis profunda en la prestadora estatal, que actualmente arrastra una deuda superior a los $200.000 millones y un déficit operativo mensual de aproximadamente $10.000 millones.

El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

Según auditorías previas solicitadas incluso por el exministro Luis Petri, el organismo ha sufrido años de recortes en prestaciones esenciales mientras acumulaba pasivos críticos.

El paso hacia la gestión privada

La decisión no solo es financiera, sino que se apoya en un rotundo rechazo interno. Un sondeo oficial realizado entre 90.000 efectivos reveló que el 80% de los uniformados exigía una alternativa distinta a la prestadora estatal.

Más impactante aún fue el dato de que el 46% de los agentes ya pagaba de su bolsillo un servicio de salud privado para compensar las deficiencias del Estado, un factor que la ministra Monteoliva consideró determinante para acelerar el cambio.

El nuevo esquema contempla una licitación pública para brindar cobertura de salud a 197.000 beneficiarios, incluyendo personal activo, retirados y sus familiares.

El equipo de Seguridad ya ha mantenido reuniones con los principales actores del sector privado, tales como Swiss Medical, OSDE, Galeno, Medicus y Avalian, para definir la transición hacia el modelo de medicina prepaga.

Desafíos logísticos y separación de Defensa A diferencia de las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas mantendrán su servicio actual bajo una nueva estructura denominada IOFA, tras un acuerdo alcanzado con el ministro Carlos Presti.

Sin embargo, el éxito de la licitación para Gendarmería y Prefectura depende de resolver un rompecabezas geográfico: mientras que el 60% de los afiliados se concentra en Buenos Aires, Corrientes y Misiones, el 40% restante se encuentra distribuido en 150 puntos distintos del país.

Funcionarios clave como Martín Siracusa y Gustavo Gavassa trabajan actualmente para garantizar que las empresas privadas tengan la capacidad de llegar a cada rincón donde un efectivo preste servicio.

En términos económicos, el Ministerio de Economía, a través del secretario de Hacienda Carlos Guberman, ha indicado que el ministro Luis Caputo está evaluando autorizar fondos específicos para cubrir el déficit acumulado y facilitar la transición hacia este nuevo sistema.

