El particular cambio que ordenó el Gobierno para los taxis del Gran Mendoza: de qué se trata

La Subsecretaría de Transporte aprobó una modificación en la normativa que regula la imagen exterior de los taxis que prestan servicio en la provincia. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 2010, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El Gobierno impulsa una reforma integral del sistema de inteligencia y redefine el rol de la SIDE

El Gobierno adjudicó una millonaria licitación en dólares para el sistema informático de la Provincia

La resolución no introduce un nuevo régimen integral, sino que ajusta y aclara el alcance de disposiciones previas vinculadas al diseño e identificación visual de los vehículos afectados al servicio de taxis, en el marco de las facultades otorgadas a la autoridad de aplicación por la legislación vigente.

Según se detalla en los considerandos, la iniciativa surge de la Dirección de Planificación y Proyectos, que propuso la aprobación de un instructivo con “pautas generales para el diseño correspondiente a la imagen de taxis”.

El documento fue elaborado por el Departamento de Diseño de la Subsecretaría y tiene como objetivo mejorar la percepción del servicio por parte de los usuarios, proyectando una imagen de modernidad y facilitando la organización de la información externa de los vehículos.

Uno de los principales cambios introducidos por la Resolución 2010 es la modificación del artículo 2° de la Resolución 0864/2025, mediante la cual se redefine el alcance de las nuevas pautas de imagen.

A partir de esta actualización, el instructivo será de aplicación obligatoria únicamente en la Zona Gran Mendoza y solo para los taxis que obtengan nuevos permisos a partir de la publicación de la norma, así como para aquellos vehículos que ingresen al sistema como consecuencia de un cambio de unidad habilitada.

De este modo, la resolución aclara que las pautas no tienen carácter retroactivo y que los taxis que ya se encuentran prestando servicio no están obligados a modificar su imagen exterior.

Además, la norma dispone la modificación del anexo de la Resolución 1799/2025, con el fin de ordenar y precisar las especificaciones de colores y diseños según zona y tipo de vehículo.

En ese sentido, se ratifica que los cambios de unidad se rigen por la Resolución 0864/2025 y su modificatoria, mientras que para los vehículos que prestan servicio en la Delegación Zona Centro y en el departamento de Lavalle se mantienen los criterios establecidos por la Resolución 0630/1999, que fija techo, puertas traseras laterales y paragolpes de color blanco, y el resto de la carrocería de color negro.

En el caso de los vehículos monovolumen, se mantienen las pautas definidas por la Resolución 1042/2007, que establece el uso del color amarillo cromo en el techo, pilares A, B y D, paragolpes y puertas laterales traseras.

Con esta actualización normativa, el Gobierno provincial busca unificar criterios, evitar interpretaciones dispares y precisar el alcance de las pautas de imagen para el servicio de taxis, sin modificar las condiciones vigentes para las unidades actualmente habilitadas.

La resolución